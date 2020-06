Forschungsprojekt: Wolfsburgs Graugänse bekommen einen Ring

Wolfsburg. Die Forscher wollen so mehr über die Herkunft der Graugänse in Wolfsburg erfahren.

Die städtischen Gewässer sind momentan in großer Zahl von Graugänsen besetzt. Die meisten dieser Tiere stammen aber wahrscheinlich gar nicht aus Wolfsburg, wie die Stadt mitteilt. Das hat folgenden Hintergrund: Die Graugänse mausern einmal im Jahr zeitgleich komplett alle Schwungfedern an den Flügeln. Graugänse ohne Küken sammeln sich an geeigneten Mauserplätzen, die Nahrung und Sicherheit für den Zeitraum der Flugunfähigkeit bieten müssen.

Wissenschaftler des Instituts für Wetlands and Waterbird Research IWWR und das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung ITAW der Tierärztlichen Hochschule Hannover haben Graugänse an einem Mauserplatz an der Leine bei Hannover markiert. Einige dieser Vögel wurden später sogar in der Tschechischen Republik und in Österreich beobachtet.

Die Forscher wollen nun am Donnerstag, 11. Juni, mit einer Beringungsaktion mehr über die Herkunft der Graugänse in Wolfsburg erfahren. Dazu werden die Gänse eingefangen und mit einem Metallring am Bein beringt. Die Vögel werden vermessen und untersucht.

Einige sollen zudem gelbe Halsmanschetten mit einem individuellen Code bekommen, der es Vogelfreunden erlaubt, die Gänse auch in der freien Landschaft sicher zu identifizieren. Diese Beobachtungen werden in dem Internetportal www.geese.org gesammelt. Weitere Informationen aus der Gänseforschung sind unter www.gänseforschung.de zu finden. red