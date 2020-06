Wolfsburg: Pflaster wird gegen Asphalt ausgetauscht

Die Fahrbahn der Porschestraße Nord bis zur vorhandenen Asphaltbefestigung des Zentralen Omnibusbahnhofes und der Einmündungsbereich der Porschestraße in die Rothenfelder Straße werden in Asphaltbauweise hergestellt.

Die Busspur in der Porschestraße Nord und der Einmündungsbereich der Porschestraße in die Rothenfelder Straße weisen Schäden auf und müssen saniert werden. Das ist der Inhalt einer schriftlichen Kenntnisgabe an den Planungs- und Bauausschuss der Stadt für den 17. Juni. Um den Verkehr an der Stelle so wenig wie möglich einzuschränken, sollen die Arbeiten unter Vollsperrung in den Sommerferien stattfinden, wie die Stadt mitteilt.

Das Pflaster habe sich deutlich verschoben und sei an vielen Stellen gebrochen. In der Mitte wölbe sich die Pflasterfahrbahn, sodass die Fugen sehr groß seien und verstärkt Wasser in den Unterbau eindringen könne. Dadurch würden die Schäden sehr schnell weiter zunehmen. Die Gossen seien in Teilen heruntergedrückt und müssten ebenfalls saniert werden, um die Entwässerung sicherzustellen. Mit kleineren Sanierungsarbeiten sei die Verkehrssicherheit bis jetzt gewährleistet worden. Aufgrund des jetzigen Schadensbildes müsse jedoch kurzfristig gehandelt werden.

Die Fahrbahn der Porschestraße Nord bis zur vorhandenen Asphaltbefestigung des Zentralen Omnibusbahnhofes und der Einmündungsbereich der Porschestraße in die Rothenfelder Straße werden in Asphaltbauweise hergestellt. Die Asphaltdecke wird in aufgehellter Form ausgeführt, analog zum Übergang Pestalozziallee. Die Herstellung der Gossen erfolgt mit großformatigen Betonsteinen in der Farbe Anthrazit, um die Abgrenzung zum Gehweg und Parkbereich zu verdeutlichen.

Für den Abschnitt der Fahrbahn im Umfeld des Postgebäudes wird Edelasphalt mit Oberflächensandstrahlung verwendet, um der Optik des Umfeldes Rechnung zu tragen.

Die Sanierungskosten betragen nach grober Kostenschätzung rund 265.000 Euro. Das Projekt wird im Rahmen der bereits beschlossenen Haushaltsmittel für Deckensanierung umgesetzt. red