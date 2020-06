Typisierungsaktion für kranken Luis Utzeri aus Velpke

Luis Utzeri aus Velpke braucht Hilfe, denn er ist lebensnotwendig auf einen Stammzellspender angewiesen. Bei dem 27-Jährigen wurde vor einem halben Jahr die Diagnose Lymphdrüsenkrebs gestellt, und eine lange Chemotherapie wurde eingeleitet, die aber nicht zu dem erhofften Erfolg geführt hat (wir berichteten).

Nun bleibt ihm nur die Hoffnung, dass ein geeigneter, genetischer Zwilling für ihn gefunden wird und er eine Stammzellspende erhalten kann. Seine Verlobte Dania, Luis Familie, der Freundeskreis und sein Arbeitgeber VW machten die Suche inzwischen weitläufig publik.

Nun wird zusätzlich, gemeinsam mit dem Verein „Wolfsburg hilft“, ein Aktionstag angeboten, um Mitbürger zu bitten, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen, wie der Verein mitteilt. In Zeiten von Corona können keine öffentlichen Aktionen durchgeführt werden, daher wurde nach einer Alternative gesucht und diese auch schnell gefunden.

Am Samstag, 20. Juni, kann man sich im Zeitraum von 10 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz vor Edeka Neukauf in Velpke am Stand von „Wolfsburg hilft“ ein To-Go-Testkit für die Registrierung abholen. Dieses Set enthält alle relevanten Materialien, wie Einverständniserklärung, Wattestäbchen, Anleitung für den Wangeninnenabstrich und Informationen für die Registrierung beim Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR). Wer bisher noch nicht in einer der zahlreichen Dateien registriert wurde, gesund und im Alter zwischen 17 bis 55 ist, kann den Test selbstständig zu Hause durchführen. Den Wangenabstrich kann man entweder am Aktionstag bis 16 Uhr wieder am Stand abgeben oder am darauffolgenden Montag oder Dienstag in die eigens dafür bereitgestellte Box am Velpker Gemeindebüro (vor dem Eingang auf der Parkplatzseite) einwerfen.

Für Personen, die an dem Tag verhindert sind, bietet der Verein zusätzlich die Möglichkeit, ein Testkit unter mail@wolfsburg-hilft.de anzufordern.

Neben dem Aufruf zur Registrierung, bittet der Verein auch um finanzielle Unterstützung, denn jede Registrierung kostet 35 Euro pro Person und diese müssen ausschließlich über private Spenden aufgebracht werden.

Bereits am heutigen Freitag, 19. Juni, bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) während einer Blutspendeaktion zugleich die Möglichkeit zur Stammzelltypisierung. Auch hier geht es – wie schon am vergangenen Sonntag in Velpke – um Hilfe für Luis Utzeri. Die Aktion findet im Ratsgymnasium, Pestalozziallee 215, von 15 bis 19 Uhr statt, wie das DRK mitteilt. Mitbringen sollten die Blutspender ihren gelben oder digitalen Unfallhilfe- und Blutspenderpass sowie einen amtlichen Lichtbildausweis. red