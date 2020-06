Einbrecher stehlen aus Vorsfelder Vereinsheim Geld

Zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Vorsfelder Sportvereins ist es am Donnerstagabend gekommen.

Vorsfelde. Die Tat in der Carl-Grete-Straße ereignete sich am Donnerstagabend. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in das Vereinsheim eines Vorsfelder Sportvereins in der Carl-Grete-Straße eingebrochen und verursachten einen Sachschaden in vierstelliger Höhe. Wie die Polizei mitteilt, erhielt sie am Donnerstag gegen 23.30 Uhr davon Kenntnis. Als sie eintraf, waren keine Personen mehr im Gebäude.

Die Diebe nahmen ein Sparschwein und einen Automaten mit

Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass er beobachtete, wie eine unbekannte Person vom Haus flüchtete. Die Person war etwa 1,70 Meter groß, zwischen 15 und 25 Jahre alt, hatte ein südländisches Aussehen und war dunkel gekleidet. Bei der Aufnahme des Tatorts stellten die Beamten fest, dass die Täter vermutlich durch ein Fenster ins Gebäude gelangt waren. Anschließend haben sie sich im Gebäude bewegt und verschiedene Räume betreten. Dabei wurden verschlossene Türen mit brachialer Gewalt geöffnet. Sie nahmen ein mit Bargeld gefülltes Sparschwein mit. Ferner entwendeten sie einen Zahlautomaten mit seinem Inhalt.

Polizei bittet, mögliche Indizien nicht zu berühren

Die Polizei hofft darauf, dass Die Täter durch Zeugen beobachtet wurden. Möglicherweise haben sie auch den Zahlautomaten auf der Flucht weggeworfen. Die Polizei bittet darum, beim Auffinden von möglicher Beute, wie Zahlautomaten, Kasseneinsätze oder Tresore diese nicht zu berühren, sondern die Polizei zu verständigen. Hinweise: (05361) 46460. red