33 Euro – WVG verkauft Sommerferienticket an Leute bis 19

Wolfsburg. Es ist gültig vom 16. Juli bis 28. August in allen Bussen und Regionalbahnen in Niedersachsen und Bremen. Auch Hamburg können die Nutzer anfahren.

Zum 30. Mal bieten fast 100 Verkehrsgesellschaften in Niedersachsen und Bremen das gemeinsame tarifliche Sonderangebot Sommerferien-Ticket an, und auch die WVG ist wieder dabei. Für 33 Euro können junge Leute bis 19 Jahre damit während der Sommerferien, also vom 16. Juli bis 28. August, alle Straßen und Stadtbahnen, Busse sowie Züge des Nahverkehrs genutzt werden, sogar bis zum Hamburger Hauptbahnhof, schreibt die WVG.

Das Ticket gilt für alle Kinder und Jugendlichen Geburtsjahrgang 2001 und jünger (19. Geburtstag im Jahr 2020) – und ist damit nicht mehr an den Status „Schüler“ gebunden. Bei Fahrten ab dem Alter von 16 Jahren muss ein amtlicher Lichtbildausweis mitgeführt werden. Das Ticket ist nicht übertragbar.

Der Verkauf des Tickets startet am 29. Juni. Es kann zusammen mit dem Wertscheckheft, das Gutscheine und Vergünstigungen unterschiedlichster Attraktionen aus allen Teilen Niedersachsens und Bremens enthält, im WVG-Info-Shop Porschestraße 2, im Wolfsburger Nordkopf Tower, Heßlinger Straße 1-5, an allen Verkaufsstellen, auch anderer teilnehmender Verkehrsbetriebe oder in allen DB-Reisezentren und vielen Reisebüros mit DB-Lizenz in ganz Niedersachsen und Bremen erworben werden. Zudem kann es auch über die offizielle Webseite www.sft2020.de online bestellt werden. red