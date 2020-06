2,06 Promille – Polizei Wolfsburg stoppt alkoholisierten Radler

Weil er in Schlangenlinien auf seinem Fahrrad fuhr, stoppte die Polizei einen 26-jährigen Wolfsburger am Donnerstag gegen 3.30 Uhr am Berliner Ring. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte laut Mitteilung 2,06 Promille. Im Klinikum wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Als er renitent wurde, erhielt er einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. So schlief er im Gewahrsam der Polizei seinen Rausch aus. Neben dem Verfahren erwartet ihn eine Rechnung bezüglich Kost, Logis und Reinigung in Höhe von 110 Euro. red

