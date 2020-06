Unbekannte stehlen in Wolfsburg zwei Autos

Einen schwarzen Audi A6 und einen grauen VW Touran haben Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag im Wolfsburger Stadtgebiet gestohlen. Der drei Jahre alte Audi verschwand laut Polizei zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagmittag, 12.30 Uhr, in der Straße Seekannenring. Der graue VW Touran wechselte am Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr auf dem Theaterparkplatz an der Braunschweiger Straße den Besitzer. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen.

Die Polizei hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zu dem Verschwinden beider Fahrzeuge geben können. Hinweise an die Polizei unter (05361) 46460.

red