Zu einem versuchten Einbruch kam es Freitagnacht am Detmeroder Markt.

Wolfsburg. Der Schaden der Tat in der Nacht zu Freitag liegt bei etwa 2000 Euro. Die Unbekannten zerstörten unter anderem die Terrasse des Lokals.

Täter scheitern bei Einbruch in Lokal am Detmeroder Markt

Unbekannte haben versucht, in ein Lokal am Detmeroder Markt einzubrechen. Ob und was sie dabei erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Fest steht laut Polizei, dass sie einen Schaden von

2000 Euro anrichteten.

Die Täter gelangten Freitagnacht zwischen 2.20 und 3.30 Uhr über das Einkaufszentrum an die Gaststätte. Hier zerstörten sie eine zur Terrasse des Lokals gelegenen Fensterscheibe und wollten ins Lokal gelangen. Vermutlich wurden sie gestört, denn sie ließen alles stehen und liegen und flüchteten unerkannt. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 2000 Euro belaufen. Hinweise: (05361) 46460.

red