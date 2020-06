Unfall auf Wolfsburger Parkdeck – Auto hängt über Abgrund

Ein 18-Jähriger hat vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit auf dem fünfgeschossigen Parkhaus an der VW Wache Ost die Kontrolle über sein Auto verloren. Nur die Absturzsicherung hat den Fahrer aus dem Kreis Gifhorn und seine Mitfahrer - laut Polizei fünf weitere junge Menschen - vor Schlimmerem bewahrt.

Der VW Golf geriet am frühen Sonntagmorgen auf dem Oberdeck des Parkhauses in einen instabilen Fahrzeugzustand. Die anschließende Bogenfahrt endete nach etwa vierzig Metern in der Absturzsicherung des Oberdecks. Laut Polizei ist es nur glücklichen Umständen zu verdanken, dass der VW Golf nicht 15 Meter in die Tiefe stürzte. Er verfing sich in der massiven Absturzsicherung.

Die Fahrzeugfront hing über dem Abgrund. Foto: Polizei Wolfsburg

10.000 Euro Schaden – Führerschein sichergestellt

Die Fahrzeugfront baumelte über dem Abgrund. Alle Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Gegen den 18-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

red