Einbruch in Garage in Wolfsburg-Mörse – fünf Festnahmen

Nach einem nächtlichen Garageneinbruch in Mörse gelang Beamten des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Wolfsburg dank eines besonders aufmerksamen Zeugen die Festnahme von fünf Tatverdächtigen. Die mutmaßlichen Garageneinbrecher wurden in ihrem Fluchtfahrzeug in Fallersleben gestoppt und festgenommen, wie die Polizei mitteilt. Die Beamten stellten die erbeuteten Alkoholflaschen des Quintetts sicher.

Ein Zeuge notiert sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs

Den Ermittlungen nach alarmierte ein Anwohner in der Ostlandstraße in Mörse um 2.05 Uhr die Einsatzleitstelle der Polizei. Der Zeuge war zunächst aufgrund von lauten Geräuschen wach geworden und beobachtete danach, wie sich mehrere Unbekannte an der Garage aufhielten, mit der Beute – mehrere

Alkoholflaschen – in einen Volvo stiegen und davonfuhren.

Wenig später konnte das Fahrzeug in der Straße Westerlinge in Fallersleben gestoppt und die überraschten fünf Tatverdächtigen aus Wolfsburg im Alter zwischen 19 und 29 Jahren festgenommen werden. Der pfiffige Anrufer hatte die Verdächtigen zudem verfolgt und der Polizei das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs nennen können. Während die Verdächtigen in Handschellen zur Polizeiwache gebracht wurden, stellten die Einsatzkräfte zusätzlich fest, dass der Volvo nicht für den Straßenverkehr zugelassen, dafür aber mit einem gestohlenen Kennzeichen ausgestattet war. Daher wurde das Fahrzeug

sichergestellt.

Nach einer Nacht in Polizeigewahrsam wurden die Festgenommenen wieder entlassen

Der 22-jährige Fahrer besitzt keine Fahrerlaubnis. Die anschließende Überprüfung ergab, dass die weiteren Verdächtigen im Alter von 19, 22, 23 und 29 Jahren bereits wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren. Nach einer Nacht in Polizeigewahrsam wurden die Festgenommenen aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

