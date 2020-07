Gäste zahlen im Wolfsburger Phaeno zwei Tage, was sie wollen

Wolfsburg. An diesem Wochenende, 11. und 12. Juli, entscheiden die Gäste des Wolfsburger Phaeno, was ihnen der Besuch wert war.

Das Motto im Phaeno lautet am Wochenende: Zahle, was du willst. Die Gäste, so heißt es in der Mitteilung des Museums, werden am Eingang über die Wochenend-Aktion informiert. Erst nach den Erlebnissen in der Ausstellung entscheiden sie an der Austrittskasse im Shopbereich, was sie für den Besuch zahlen möchten.

„Wir verstehen unter dem Experiment Wertschätzung“

Das Museum werde auch zählen, wie viele Gäste das Phaeno besuchen. „Wir verstehen unter dem Experiment ,pay what you want – zahle, was du willst’ nicht freien Eintritt, sondern Wertschätzung. Wir setzen unsere Energie, unsere Arbeit dafür ein, den Gästen einen interessanten, spannenden, unvergesslichen und oft sogar lehrreichen Besuch im phaeno zu ermöglichen“, wird Phaeno-Geschäftsführer Michel Junge zitiert, der schon sehr gespannt auf den Ausgang des Phaeno-Experiments sei.

Direkte Rückmeldung der Gäste

Nach dem Wochenende werde das Phaeno den Versuch selbstverständlich auswerten. Er biete die Möglichkeit, um in Zeiten mit ungewöhnlichen Umständen von den Gästen direkte Rückmeldungen zum Ausstellungserlebnis zu erhalten, heißt es abschließend.

