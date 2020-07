Kita-Neubau in Hattorf ist Anfang Juli gestartet

In der ersten Juliwoche sind die Bauarbeiten für den Neubau der DRK-Kita Hattorf gestartet. Auf dem knapp 4200 Quadratmeter großen Gelände entsteht das mehr 1250 Quadratmeter große Gebäude, das in einem Wettbewerbsverfahren ausgewählt wurde, heißt es in der Mitteilung. Noch im August solle die Bodenplatte gegossen werden.

Die Einrichtung für drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen soll im Frühjahr 2022 bezogen werden. Stadträtin Iris Bothe: „Mit dem Bau gehen wir einen wichtigen Schritt, um im Süden unserer Stadt eine hohe Versorgungsquote im Bereich der Kindertagesbetreuung auch bei steigenden Einwohnerzahlen sicherzustellen. Anlässlich der prognostizierten Einwohnerentwicklung in den südlichen Ortsteilen sind derzeit weitere Bausteine zur Erreichung dieses Ziels in Prüfung.“

red