Nach Demo in Wolfsburg – Umweltaktivisten klagen gegen Polizei

Kontrolle in der Rothenfelder Straße in Höhe Volksbank am 2. Juni: Von 17 Demo-Teilnehmern stellte die Polizei die Personalien fest, weil sie sich nicht an die Abstandsregelungen gehalten haben sollen. Ihnen droht nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Darauf kontern diese jetzt ihrerseits mit Klagen gegen die Polizei.