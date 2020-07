Am Ende hatten sie mehr als drei Minuten Vorsprung auf den amtierenden Weltrekordhalter: Die Leichtathleten des VfL Fallersleben sind am Freitagabend 105,5 Stadionrunden á 400 Meter im Windmühlenbergstadion in nur einer Stunde, 56 Minuten und und 37 Sekunden gelaufen.

