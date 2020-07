Räuberischer Diebstahl am Schillerteich in Wolfsburg

Am späten Montagabend wurden zwei 16 Jahre alte Jugendliche am Nordufer des Schillerteichs in der Innenstadt Opfer eines räuberischen Diebstahls. Den Ermittlungen zufolge griff sich ein noch unbekannter Täter die mitgeführte Musikbox der beiden 16-Jährigen.

Nach einem kurzen Gerangel mit den Opfern gelang dem Unbekannten die Flucht per Fahrrad in Richtung Berliner Ring, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Plötzlich greift der Täter nach dem Musikgerät

Die beiden Jugendlichen hatten sich schon fast drei Stunden am Nordufer aufgehalten, als der Täter um 21.55 Uhr mit einem Fahrrad angehalten habe, so die Opfer. Er habe sich als Aufseher des Schillerteichs ausgegeben und nach einem Nachweis für die Musikbox gefragt. Plötzlich habe der Unbekannte nach dem Musikgerät gegriffen, berichteten die 16-Jährigen.

Es kommt zum Gerangel zwischen Opfern und Täter

Nach einem Gerangel sei dem Täter die Flucht gelungen. Er wird als 20 bis 30 Jahre alt und circa

1,80 Meter groß beschrieben. Der mit einer dunklen Jogginghose bekleidete Unbekannte flüchtete mit einem silbernen Fahrrad. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 in Verbindung.

