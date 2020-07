Kunst und Techno: Kunstverein-Leiter kuratiert Ausstellung für Goethe-Institut

Wolfsburg. Justin Hoffmann beteiligt sich an der Konzeption einer Schau über Techno in der Kunstwelt.

Techno ist mehr als eine Musikrichtung, Techno ist ein Phänomen: Und ein Lebensstil. Justin Hoffmann, Leiter des Wolfsburger Kunstvereins, hat sich auch schon selbst musikalisch mit Techno beschäftigt, zusammen mit seiner Band „FSK“. Nun widmet er sich dem Thema auf kuratorischer Ebene. Mit einer Ausstellung, die das Goethe-Institut von 2022 bis 2025 auf Wanderschaft durch die Welt schicken will.

Hoffmann gehört dabei zum Kuratoren-Team, dem auch Margarete Weh vom Münchener Goethe-Institut und das Berliner Künstlerkollektiv „Creamcake“ angehören. „Wir konzentrieren uns auf den Einfluss von Techno auf die bildende Kunst“, sagt Hoffmann. Eingeschlossen ist dabei aber auch der Einfluss der Musik auf die Kultur an sich – die ja die Kunst abbildet.

Hypnotische Musik und entfesselter Tanz faszinieren Künstler

Wie kann das konkret aussehen? Zum Beispiel so, wie die Künstlerin Sarah Schönfeld das Thema aufgegriffen hat. Sie ließ sich die Tänzer im Berliner Berghain mit großen Handtüchern den Schweiß vom Körper wischen, um aus den getränkten Tüchern ein Gemälde zu erschaffen. „Das Verständnis von Körperlichkeit spielt eine große Rolle, wenn Kunst und Techno aufeinander treffen“, sagt Justin Hoffmann. Die hypnotische Musik, der entfesselte Tanz, der entrückte Geist – eine Kombination, die fasziniere. Und zum Drogenkonsum anrege, womit wiederum die Künstler spielen. „Sarah Schönfeld griff das auf, als sie verflüssigtes LSD in einer ihrer Arbeiten sichtbar machte“, sagt Hoffmann.

Auch Jeremy Shaw hat das Kuratoren-Team angefragt, der in Berlin lebende Künstler war wie Sarah Schönfeld bereits in Wolfsburg zu sehen. Hier zeigte er einen Dokumentarfilm, in dem Raver nach einer durchtanzten Nacht zu sehen waren, die beim Verlassen ihrer Techno-Location gleich die Flyer für den nächsten Rave in die Hand gedrückt bekamen. „Das zeigt auch die Kommerzialisierung der Szene“, findet Justin Hoffmann.

Ausstellung für 2022 bis 2025 geplant

Was sich hier überschneidet: Viele der Künstler, die das Phänomen Techno aufgreifen, sind selbst in der Musikszene unterwegs. Jeremy Shaw gehört dazu. Und auch Justin Hoffmann selbst. Mit seiner Band „FSK“, die seit Jahrzehnten in ihrer Musik Genres und musikalische Darstellungsformen experimentell auslotet, ist er auch in der aktuellen Ausstellung „Doppelleben“ in der Bonner Kunsthalle vertreten. „Für die Ausstellung des Goethe-Institutes nehme ich Techno aber eher aus der kuratorischen Perspektive wahr“, sagt er mit einem Zwinkern.

Geplant ist die Schau als Wanderausstellung, die in den Jahren 2022 bis 2025 auf Reisen durch die Welt gehen soll. Zu sehen wird sie sein in den Goethe-Instituten und damit verbundenen Kulturinstitutionen. Eröffnet wird sie in Deutschland: „Da suchen wir gerade nach einer geeigneten Einrichtung“, verrät Hoffmann.