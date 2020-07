Valmet Automotive bündelt Aktivitäten in neuem Gebäudekomplex

Fallersleben. An der Westrampe in Fallersleben entstehen das neue Zentrum des Fahrzeug-Auftragsfertigers. Im nächsten Jahr sollen dort 200 Menschen arbeiten.

Die Valmet Automotive Group, nach eigenen Angaben einer der größten Fahrzeug-Auftragsfertiger der Welt und wichtiger Entwicklungspartner für die globale Automobilindustrie, ist seit etlichen Jahren an verschiedenen Standorten im Raum Wolfsburg aktiv. Nun bündelt das Unternehmen seine Aktivitäten in einem neuen, hochmodernen Gebäudekomplex an der Westrampe 3, schreibt die Firma in einer Mitteilung.

Die Bürofläche wird 2500, die Testhalle 4400 Quadratmeter groß

Damit verbunden sei die Optimierung, Modernisierung und Erweiterung der Testmöglichkeiten für die Kunden vorwiegend aus der Automobilindustrie. Ungeachtet der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden die Bauarbeiten für den Gebäudekomplex, bestehend aus einem Bürotrakt mit etwa 2500 Quadratmetern Bürofläche und einer 4400 Quadratmeter großen Testhalle, zügig fortgeführt. Auf dem Areal an der Westrampe 3 entstehen Arbeitsplätze für etwa 200 Beschäftigte. Bezugsfertig soll das Gebäude im Frühjahr 2021 sein.

