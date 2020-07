Einen Unfall mit einem E-Scooter gab es am Donnerstag in Wolfsburg.

Wolfsburg. Ein 45-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am Donnerstag in Detmerode schwer verletzt. Eine Autofahrerin erfasste ihn mit ihrem Wagen.

Auto erfasst in Wolfsburg einen E-Scooter-Fahrer

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich laut Polizei-Mitteilung am Donnerstag. Gegen 10.37 Uhr wollte demnach eine 27-Jährige Wolfsburgerin mit ihrem Toyota Yaris vom Gelände einer Tankstelle auf die Braunschweiger Straße in Richtung Innenstadt einfahren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 45 Jahre alten Wolfsburger, der auf seinem E-Sooter den kombinierten Fuß-, Radweg entgegengesetzt der Braunschweiger Straße aus Richtung Stadt in Richtung Detmerode befuhr.

E-Scooter-Fahrer schleudert nach Kollision gegen Auto-Frontscheibe

Trotz Vollbremsung der Autofahrerin kam es zum Zusammenstoß, wobei der E-Scooter-Fahrer vom Auto erfasst wurde. Er schleuderte gegen die Windschutzscheibe und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Hierbei zog sich der 45-Jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde von Ersthelfern versorgt und dann ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Es entstand ein Schaden von geschätzt 1200 Euro.

red