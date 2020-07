Multivan von Wolfsburger Parkplatz gestohlen

Detmerode. Von einem Parkplatz in der Lutonstraße in Detmerode ist in der Nacht zum Freitag ein blauer VW Multivan gestohlen worden.

Einen blauen VW Multivan haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag entwendet. Der 49 Jahre alte Besitzer hatte laut Polizei am Donnerstagnachmittag den 10 Jahre alten VW-Bus auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Lutonstraße abgestellt. Am Freitag gegen 5.50 Uhr kam er zurück, und das Fahrzeug war verschwunden.

Wie viel der 10 Jahre alte VW-Bus wert war, ist noch unklar

Wie hoch der durch den Diebstahl entstandenen Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 4646-0 entgegen.

red