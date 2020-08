Wieder bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Wolfsburg

Am Freitagabend ereignete sich abermals ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Braunschweiger Straße.

Am Freitagabend ereignete sich abermals ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Braunschweiger Straße. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand betrat ein unbekannter dunkel gekleideter und maskierter Täter gegen 21.21 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle nahe der Bushaltestelle Rasthof. Hier bedrohte er die anwesende Kassiererin und einen Kunden mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizei mitteilt.

Bereits vor gut einer Woche wurde die Tankstelle schon einmal überfallen

Der Täter erbeutete eine unbestimmte Summe an Bargeld und verließ umgehend den Verkaufsraum. Danach flüchtete er über den Staubsauger- und Wartungsplatz und verschwand auf dem angrenzenden Fußweg in Richtung Erfurter Ring.

Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Er sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Die Polizei geht davon aus, dass beide Taten in einem direkten Zusammenhang stehen

Bereits vor gut einer Woche wurde die Tankstelle schon einmal überfallen (wir berichteten). Die Polizei geht davon aus, dass beide Taten in einem direkten Zusammenhang stehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Dabei gehen die Beamten davon aus, dass der Täter die Tankstelle direkt vor der Tat

beobachtet hat. Es ist möglich, dass der Täter in Tatortnähe ein Fluchtfahrzeug abgestellt hatte oder per Anhalter mitgenommen wurde. Zeugen melden sich bei der Polizei in Wolfsburg: (05361) 46460.

red