Drei Wehr-Einsätze am Sonntag in Fallersleben wegen Starkregens

Starker Regen hat am Sonntagmorgen in Fallersleben zwei Keller sowie eine Straße überflutet. Insgesamt 18 Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, die betroffenen Häuser von Wasser zu befreien, schreibt die Ortsfeuerwehr.

Die Leitstelle der Berufsfeuerwehr alarmierte die Ortsfeuerwehr um 8.10 Uhr. In der Fallersleber Forstlandstraße stand ein Keller etwa 15 Zentimeter unter Wasser. Nach einer ersten Lageerkundung durch Einsatzleiter Daniel Tegtmann lies dieser die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) mit einem Saugwagen alarmieren, da größere Mengen Schmutzwasser in den Keller gelaufen waren. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der WEB gelang es den Fallersleber Einsatzkräften, den Keller vom Wasser zu befreien. Im Einsatz war hier das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug mit einer Tauchpumpe.

100 Quadratmeter großer Keller leicht überflutet

Zur gleichen Zeit waren Gerätewagen und Einsatzleitwagen unter der Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Lars Hartmann in der Straße An der Grandkuhle im Einsatz. Durch mit Laub verstopfte Gullys hatte sich das Regenwasser auf der Fahrbahn gesammelt und drohte, in benachbarte Keller zu laufen. Die Ehrenamtlichen aus der Hoffmannstadt reinigten drei Gullys und sorgten so für den ordnungsgemäßen Ablauf des Regenwassers.

Direkt im Anschluss fuhren beide Fahrzeuge zu einer weiteren Einsatzstelle im Fallersleber Grenzweg. Hier stand das Wasser in einem etwa 100 Quadratmeter großen Keller etwa 15 Zentimeter hoch. Die Frauen und Männer der Fallersleber Wehr setzten eine Tauchpumpe sowie einen Wassersauger ein, um die Räume vom Wasser zu befreien. Im Anschluss wurden sämtliche eingesetzten Geräte und Materialien gereinigt und wieder auf den Fahrzeugen verstaut. Einsatzende war gegen 11 Uhr.

