Junioren-Presse-Preis für Wolfsburger Campus-Zeitung

Die Campus-Zeitung „flurfunk“ der Ostfalia-Hochschule ist mit dem Junioren-Presse-Preis ausgezeichnet worden. Dieser wird jährlich vom Verband der Niedersächsischen Jugendredakteure in Kooperation mit dem Niedersächsischen Kultusministerium verliehen, heißt es in der Mitteilung der Hochschule. Er sei in diesem Jahr zum 30. Mal vergeben worden.

Unter Schirmherrschaft des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil seien in zehn Kategorien Nachwuchspublikationen wie Schüler- und Studentenzeitungen ausgezeichnet worden. In der Jury säßen Journalisten und Vertreter aus Politik, Kultur und Wirtschaft. Die Ostfalia-Zeitung habe sich in der Kategorie „Studentenzeitung“ durchgesetzt. Die AOK Niedersachsen habe den Preis in diesem Jahr erstmalig unterstützt.

Als Preis gab es eine Kamera

Gerade sei der Preis in Form einer Kamera von Jürgen Peter, Vorstandsvorsitzender der AOK Niedersachsen, in Hannover an die „flurfunk“-Redaktion übergeben worden. „Die Studentenzeitung gibt Einblicke in das vielfältige und bunte Leben auf dem Campus und besticht mit inhaltlich guten Texten, die ebenso hochaktuell wie auch unterhaltend sind“, wird Peter aus der Begründung für die Prämierung der Ostfalia-Zeitung zitiert. Neben Texten zu Themen aus dem Hochschulalltag seien auch die Fotos ein wichtiger Bestandteil der Campuszeitung: „Eine Zeitung muss zudem gute Bilder bieten. Ich denke, dass wir mit unserem Preis der Redaktion dabei helfen können“, so Peter.

Redaktionsleiterin Anna Salbach habe sich über die Auszeichnung gefreut: „Wir sind stolz, dass der ‚flurfunk‘ überzeugen konnte. In unserer Campus-Zeitung für Studierende, Hochschulangehörige und Alumni berichten wir über das Hochschulleben rund um Studium, Projekte und Veranstaltungen unserer vier Standorte.“

„Wir teilen mit allen, über die wir schreiben konnten“

Gemeinsam mit Sabrina Seal und Jana-Kristin Schöppler, den derzeitigen Volontärinnen der Ostfalia-Hochschulkommunikation, habe Salbach den Preis in Hannover entgegengenommen. „Wir teilen diesen Preis mit allen, über die wir schreiben konnten. Wir bedanken uns für die Interviews, die wir führen und die Hochschul-Geschichten, die wir erzählen durften“, heißt es abschließend.

