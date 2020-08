Der Edeka-Express in der Porschestraße in Wolfsburg schließt

Wolfsburg. In der Porschestraße in Wolfsburg wird der Edeka-Express-Markt geschlossen. Es gebe zu wenige Kunden. Corona habe das Problem verstärkt.

Edeka-Express in der Wolfsburger City schließt

Die Edeka Minden-Hannover hat sich entschlossen, ihre beiden Kleinflächenmärkte Edeka-Express in Wolfsburg (Porschestraße) und in Hildesheim (Bernwardstraße) zum 31. August zu schließen. Das teilte die Edeka-Minden-Hannover-Stiftung am Mittwochabend mit.

Alle 19 Mitarbeiter werden demnach in Vertriebsgesellschaften der Edeka Minden-Hannover übernommen. Die Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leichtgefallen. Beide Edeka-Express-Märkte liegen zentral in den Fußgängerzonen der Innenstädte von Wolfsburg und Hildesheim und sind nur fußläufig zu erreichen.

Edeka-Marketing kann große Kunden-Schwankungen nicht kompensieren

Hier habe sich jedoch gezeigt, dass die Kundenfrequenz stark beeinflusst werde von Arbeits- und Schulzeiten und den Betriebsferien der umliegenden Firmen. Diese großen Kunden-Schwankungen hätten auch nicht durch vielfältige Optimierungsmaßnahmen des Sortiments und verschiedene Marketingmaßnahmen kompensiert werden können.

Hinzugekommen seien in den vergangenen Monaten die Corona-Schutzmaßnahmen – wie die Kontaktbeschränkung und die damit verbundenen und weiter anhaltenden leeren Innenstädte –, die zusätzlich zu starken Umsatzeinbußen geführt hätten.

Kette will auch weiterhin Innenstadt-Märkte betreiben

„Wir werden auch zukünftig in hochfrequenten innerstädtischen Lagen Edeka-Konzepte betreiben. Die Erfahrungen in den beiden Märkten haben gezeigt, dass das Konzept, den Fokus auf Backwaren zu legen, funktioniert“, wird Dietmar Zühlke, Edeka-Geschäftsführer für den Bereich Backwaren, in der Mitteilung zitiert.

2017 wurde der erste Edeka-Express in Hildesheim eröffnet, ein Jahr später folgte der zweite Markt in Wolfsburg. Das Kleinflächenformat Edeka-Express sei für die

Innenstadtlage konzipiert worden und unterscheide sich deutlich vom klassischen Vollsortiment-Supermarkt. Im Mittelpunkt dieses Vertriebsformates stehe die schnelle Versorgung für unterwegs.

red