Hehlinger Jungstörche verabschieden sich von ihrer Heimat

Hehlingen. Die beiden Tiere sind wenige Tage nach ihren ersten Flugrunden um den örtlichen Kirchturm in Richtung Süden aufgebrochen.

Die Hehlinger Jungstörche sind ausgeflogen. Wie in den vergangenen Jahren gehörten sie wohl auch in diesem Jahr wieder zu den letzten im Wolfsburger Raum, die ihre lange Reise in Richtung Süden antraten. Seit vergangenem Donnerstag sind auf dem Kirchturm der St.-Pankratius-Kirche gelegentlich nur noch die Altvögel zu sehen, die ihrem Nachwuchs bald auf ihrer Reise folgen werden. Damit geht auch hier die Storchensaison zu Ende, die Anfang März mit der Ankunft des ersten Storches begonnen hatte.

Wie in den beiden Jahren zuvor wechselte das Nest vier Wochen später nach einem heftigen Kampf seinen Besitzer. Fast zwei Wochen musste das neue Männchen auf seine Herzensdame warten. Aber das Warten hatte sich gelohnt, denn seit Ende April wurde gebrütet, und um den 1. Juni herum sind zwei Storchenküken kurz hintereinander geschlüpft.

Zwei Monate nach dem Schlüpfen wurden die Störche flügge

Nachdem die kleinen Störche das heftige Unwetter mit Starkregen im Juni, im Gegensatz zu einigen anderen Jungstörchen, gut überstanden hatten, entwickelten sie sich aufgrund des guten Nahrungsangebotes prächtig. Etwa zwei Monate nach dem Schlüpfen, Anfang August, war es dann soweit: Der Erste der beiden wurde flügge und drehte seine ersten Runden um den Hehlinger Kirchturm, bereits am nächsten Tag folgte der zweite Jungstorch. Und nicht einmal zwei Wochen später haben sie sich nun aus Hehlingen verabschiedet.