Autodieb fährt in Wolfsburg Wagen zu Schrott

Der Wolfsburger Polizei ist in der Nacht zum Mittwoch die Festnahme eines Täters nach einem PKW-Diebstahl geglückt. Gegen 0.15 Uhr ging über Notruf bei der Polizei der Hinweis ein, dass soeben in der Straße Rotekampweg ein Audi mit Anhänger und einem darauf befindenden Jetski entwendet wurde. Der Geschädigte hatte laut Polizeibericht den Diebstahl bemerkt und versuchte noch, sich dem Täter in den Weg zu stellen. Dieser fuhr jedoch auf den Geschädigten zu. Als dieser versuchte, sich in letzter Sekunde durch einen Sprung zur Seite zu retten, wurde er vom flüchtigen Fahrzeug touchiert und leicht verletzt.

Auf seiner Flucht rammte der Fahrzeugdieb mit dem gestohlenen Audi noch einen Straßenbaum. Die Flucht führte anschließend über die Kreisstraße 73 von Ehmen in Richtung Wettmarshagen. Hier geriet der Fahrer, hinter dem Ortsausgang Ehmen, nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern, touchiert einen Baum und verlor den Anhänger. Dadurch wurde der Jetski, welcher sich auf dem Anhänger befand, auf das angrenzende Feld geschleudert.

Die Polizei fasst den Mann auf der Landesstraße 321

Der Audi prallte nun gegen einen Baum und war nicht mehr fahrbereit. Der Täter verließ nahezu unverletzt das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen aus und konnte dank der guten Täterbeschreibung des Geschädigten auf der Landesstraße 321, nahe dem Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 73, eine Person festnehmen, auf die die Täterbeschreibung passte. Aussehen und Bekleidung des Festgenommenen stimmten nahezu 100 prozentig mit der Beschreibung des Geschädigten überein.

Bei der Durchsuchung der Person fanden die Kommissare Ausweisdokumente, die belegten, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen 29-Jährigen handelt.

Beim Alkoholtest im Klinikum wehrte sich der Mann

Da die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnahmen, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Beim Transport und auch im Klinikum wehrte sich der Mann, trat um sich und versuchte die eingesetzten Polizeibeamten zu verletzen. Letztendlich wurde er ins Gewahrsam der Polizei gebracht und hatte am Mittwoch einen Termin beim Haftrichter.

red