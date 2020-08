Halbzeit bei „Sommer im Park“ – 166.000 besuchen Autostadt

Unter dem Motto „Sommer im Park“ bietet die Autostadt in Wolfsburg seit dem 16. Juli eine Möglichkeit für einen Kurzurlaub: Open-Air-Action, „Cool Summer Island“ sowie nationale und internationale Street-Music-Acts gibt es noch bis zum 27. September in der Autostadt zu erleben, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Jan-Malte Kistler, Leiter der Unit-Park in der Autostadt: „Wir freuen uns sehr, dass bisher rund 166.000 Gäste – unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln – den Sommer in der Autostadt verbracht haben. Wir empfangen unsere Gäste mit offenen Armen und bieten im Park auch jede Menge zu entdecken: Von riesigen Kletterinstallationen über das Thema Elektromobilität mit dem Mikromobilitäts-Parcours und der MEB-Ausstellung im ‚Cool & Creamy‘ bis hin zum Beachbereich der schwimmenden Insel im Hafenbecken. Nicht zu vergessen sind die internationalen Kaffeetrends aus der hauseigenen Rösterei im Café ‚Erste Sahne‘.“

Kletter-Action oder doch Entspannung – beides ist derzeit möglich in der Autostadt

Ein Cocktail auf „Cool Summer Island“ genießen, ist möglich. Foto: Anja Weber / Autostadt

Mit den beiden neuen Kletterinstallationen „Netzwerk“ und „Holzwerk“ geht es für Kinder ab fünf Jahre, Jugendliche und Erwachsene hoch hinaus. Luftsprünge sind für 6- bis 14-Jährige auf dem Riesenairtramp möglich. Und für Jugendliche ab 14 Jahre sowie Erwachsene geht es auf dem Mikromobilitäts-Parcours mit E-Scootern, Ninebots und Onewheels rasant zu.

Wer Entspannung sucht, findet auf „Cool Summer Island“ oder im Beachbereich feinen Sandstrand, gemütliche Sitzkissen und schattenspendende Strandkörbe sowie leckere Cocktails. Ein paar Meter weiter stehen Elektroboote und die beliebten Schwanentretboote bereit.

Street-Music-Acts gastieren an den Wochenenden

Für musikalische Unterhaltung sorgen am Wochenende internationale und nationale Street-Music-Acts. Über den Tag verteilt, bringen sie jeweils von Freitag bis Sonntag mit einer Bandbreite von Elektro-Pop über Jazz bis hin zu Brass-Funk-Rap musikalische Vielfalt auf den Bühnen am Zeit-Haus, vor dem Porsche-Pavillon und auf dem Piazza-Vorplatz in den Park. Gäste können sich unter www.autostadt.de/aktuell im Vorfeld ihres Besuchs über die Hygiene-Bestimmungen informieren.

red