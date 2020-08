Trickdiebinnen stehlen in Wolfsburg 320 Euro von 88-Jährigem

Ein 88-jähriger Rentner ist am Mittwochnachmittag im Stadtteil Laagberg Opfer von zwei Trickdiebinnen geworden. Die Täterinnen erbeuteten 320 Euro Bargeld und verließen danach umgehend die Wohnung des Wolfsburgers in einem Mehrfamilienhaus, schreibt die Polizei.

Den Ermittlungen nach klingelte das Duo um 15.45 Uhr an der Wohnungstür und erkundigten sich freundlich und höflich nach dem Befinden des Seniors. Da beide einen guten Eindruck machten, so der 88-Jährige später gegenüber den Polizisten, habe er im guten Glauben sie in die Wohnung gelassen. Plötzlich habe eine der Diebinnen nach einem Glas Wasser gefragt, so dass es ihnen gelang, unbemerkt das Geld aus einer Kassette zu nehmen. Als die beiden Frauen gehen wollten, sei es dem 88-Jährigen komisch vorgekommen. Danach habe er den Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt.

Die Polizei rät bei Fremden an der Haustür um Vorsicht

Während eine Täterin etwa 30 Jahre alt und leicht korpulent gewesen sei, hielt sich ihre etwa 50-jährige Komplizin in dem Gespräch sehr zurück, resümierte der Wolfsburger. Das gezielte Aussuchen gerade von älteren Mitmenschen sei für das Vorgehen von Trickdieben oder Trickdiebinnen wie in diesem Fall typisch, erläutert Polizeiberater Mario Dedolf. Der Hauptkommissar rät insbesondere gegenüber von Fremden gerade an der Haus- oder Wohnungstür zur Vorsicht.

