Vorsfelde. Der Unbekannte soll am Samstagabend mit seinem Geländewagen beschleunigt haben und gegen zwei Fahrzeuge geprallt sein. Schaden: 11.000 Euro.

Täter demoliert in Vorsfelde zwei Autos und fährt davon

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstagabend in der Hermann-Löns-Straße in Vorsfelde ereignet hat. Ein noch unbekannter Autofahrer eines Geländewagens soll laut Mitteilung gegen 19.45 Uhr gegen einen Audi A3 gefahren sein, der durch die Wucht des Aufpralls gegen einen VW Golf schleuderte. Es entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro, während der Unbekannte davonfuhr, ohne sich um die Folgen zu kümmern.

Eine Anwohnerin hatte den Unfall beobachtet und sofort per Notruf die Polizei verständigt. Nach ersten Ermittlungen habe sich kurz vor dem Unfall noch ein etwa 50 Jahre altes Pärchen mit dem späteren Unfallverursacher, dem Fahrer eines dunklen Geländewagens der südkoreanischen Marke Ssangyong Rexton, unterhalten.

Der Unbekannte soll unter 30 Jahre alt sein und eine Sonnenbrille getragen haben

Nach dem Gespräch habe der Unbekannte seinen SUV mit italienischem Kennzeichen stark beschleunigt und sei schließlich in die Fahrzeuge, die auf einem Parkstreifen standen, geprallt. Der gesuchte Fahrzeugführer sei augenscheinlich unter 30 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare und eine Sonnenbrille auf. Die Ermittler bitten insbesondere das Pärchen aber auch weitere Zeugen, sich mit der Polizei in Verbindung unter (05363) 809700.

red