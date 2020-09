Pflege-Azubis bleiben dem Klinikum Wolfsburg treu

Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Examen! Das ruft das Klinikum Wolfsburg seinen 27 Pflege-Auszubildenden des Kurses September 17/20 zu. Sie haben laut Mitteilung ihre Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege und in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege erfolgreich abgeschlossen.

Einstieg in den Beruf

Und noch etwas Erfreuliches kommt hinzu: Von diesen neu examinierten Pflegekräften halten 23 dem Klinikum auch nach ihrer Ausbildung die Treue. „Das ist eine tolle Quote“, wird Pflegedirektorin Christiane Bitter zitiert. „Durch die Übernahme bieten wir unseren selbst ausgebildeten Fachkräften einen unkomplizierten Einstieg in den Beruf. Ab sofort verstärken sie in den verschiedenen Bereichen unseres Klinikums die Pflegeteams.“

Anspruchsvolle Jahre

Hinter den Absolventinnen und Absolventen liegen laut Klinikum drei anspruchsvolle und lehrreiche Jahre mit Theorie und Praxis. Vor allem das Ende der Ausbildung sowie die Prüfungszeit meisterten sie unter erschwerten Bedingungen, so Pflegeschulleiterin Dagmar Schimkowiak. „Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gab es im Unterricht in der Pflegeschule und auch auf den Stationen viele Einschränkungen. Im Klinikalltag gelten zudem besonders strenge Hygieneregeln. Trotz dieser vielen Besonderheiten schlossen alle Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung erfolgreich und mit tollen Leistungen ab.“

Fort- und Weiterbildung

Mit dem Examen in der Tasche bietet der Pflegeberuf den Absolventinnen und Absolventen jetzt zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, schildert das Klinikum. Diese reichten von der Arbeit auf der Normalstation über die Intensivpflege bis zum Studium.

Neuer Kursus startet

Auch Neues berichtet das Klinikum: Von sofort an bildet es den Beruf Pflegefachfrau/-mann aus. Der erste Kursus startete im August, im Oktober folgt der zweite. Die neue Ausbildung beziehe sich auf die Pflege von Menschen aller Altersgruppen und umfasse Inhalte aus der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie der Altenpflege.

Ganzheitliches Verständnis

Bisher habe es für diese Bereiche getrennte Ausbildungsberufe gegeben. „Nun beginnt bundesweit die Ausbildung unter einem neuen und ganzheitlichen Verständnis der Pflege, das den aktuellen Erfordernissen und Anforderungen in diesem Bereich gerecht werden soll“, so Klinikumsdezernentin Monika Müller.

2021 starten an der Pflegeschule am Klinikum ebenfalls zwei Ausbildungskurse: am 1. August sowie am 1. Oktober. Infos: www.klinikum.wolfsburg.de im Bereich Karriere.

red