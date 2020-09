Eichendorff-Schule, Wohngeldstelle, Pflegeschule des Klinikums, Schnellecke Logistics, die Neuland, VfL und VfB, Autostadt, Integrationsreferat und das Hospiz sind unter den mehr als 100 Teams. Diesmal trete ich für die Freiwilligen Feuerwehren in die Pedalen. Stadtradeln ist angesagt! Und noch können Sie mittreten. Bis zum 20. September werden Kilometer gesammelt. Es gibt sogar Preise und Prämien neben dem Lob wegen der CO-2-Vermeidung. Einige örtliche Politiker sollen schon radeln, hörte ich. Mehr als 1.000 Städte und Gemeinden haben 2019 mitgemacht, bundesweit haben sich gut 400.000 in den Sattel geschwungen. Im Moment führt in der Wolfsburger Wertung die Technische Entwicklung von VW. Kann ja wohl nicht wahr sein! Und überhaupt: Das OB-Büro liegt weit zurück. Was ist da los? Unser Oberbürgermeister radelt doch schließlich immer vorbildlich vorweg.

