Die Mehrfamilienhaus-Keller in der Fallersleber Oststadt sind verstärkt das Ziel von Einbrechern.

Festnahmen in Fallersleben nach Fahrrad-Diebstählen aus Keller

Schon seit einigen Jahren hat es die Fallersleber Polizei verstärkt mit Einbruchsserien in Kellern von Mehrfamilienhäusern zu tun. Weil diese Taten auch 2019 weiter zunahmen, ergriff die neue Fallersleber Polizeileiterin Maßnahmen. Und berichtete am Dienstag im Ortsrat von einem schönen Erfolg.

„Schwerpunktorientierte Sonderdienste“ nannte Polizeihauptkommissarin Daniela Rieken das Vorgehen in den ersten Monaten des neuen Jahres, weil die Taten in den zweistelligen Bereich hochgeschnellt seien. Kuriose Randnotiz: In einem Fall hatten es die Keller-Einbrecher auf Erdbeerwein abgesehen! Der Erfolg gab ihr jedenfalls Recht: „Es gab auch Festnahmen“, berichtete die Leiterin der Fallersleber Polizei bei ihrem Antrittsbesuch im Ortsrat.

Nächtliche Kontrolle war Volltreffer

Die Täter stammten nicht von hier, für Untersuchungshaft habe es nicht gereicht. „Aber wir konnten die Gegenstände den Eigentümern weitestgehend zuordnen.“

Wie Wolfsburgs Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Mittwoch auf Nachfrage berichtete, sei die Festnahme in der Nacht zum 14. Juli erfolgt: In der Herzogin-Clara-Straße seien ein Mann (37) und eine Frau (32) auf Fahrrädern aufgefallen und daher überprüft worden. „Sie hatten Dinge aus einem Einbruch dabei. Die zwei Räder waren aus einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße gestohlen worden“, erläuterte der Polizeisprecher. Diese Tat war zu dem Zeitpunkt allerdings noch gar nicht bekannt gewesen, weil sie erst kurz zuvor passiert sei. Das Paar sei nach der Vernehmung entlassen worden, die Räder wurden sichergestellt.

Traum vom E-Ladepark in Fallersleben vorerst geplatzt

Geplatzt ist der Traum aller, die davon ausgegangen waren, dass sie ihre Elektro-Autos in naher Zukunft neben dem Umspannwerk an der Autobahn in Fallersleben im dort geplanten Schnellladepark flott auftanken könnten. Wie berichtet, haben sich Volkswagen und die Stadt überraschend gegen diesen Standort entschieden. Und das, obwohl die Förderung steht, wie eine Online-Karte des für die Förderung zuständigen Bundesverkehrsministeriums zeigt.

Ausführlich erläuterten Dr. Sascha Hemmen von der Stadt und Stephan Boeddeker von der Wolfsburg AG die Gründe. Es gehe darum, möglichst schnell eine gute Versorgung zu erreichen. Allerdings sei der Standort Fallersleben von der Infrastruktur her nicht so gut geeignet, auch gelte es Umweltauflagen zu beachten, habe man dann festgestellt. Zudem hätte noch ein Teilgrundstück angekauft werden müssen. Das alles hätte höhere Kosten und Verzögerungen bedeutet, hieß. Daher fiel die Wahl stattdessen auf den Luftlinie nur schätzungsweise 1500 Meter entfernten Standort am Forum Autovision.

Standort am Umspannwerk als gut identifiziert

„Wir hätten uns über den E-Ladepark gefreut“, kommentierte Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist die Entscheidung. Doch Hemmen bat um etwas Geduld: „Der Standort wurde ja schon einmal als gut identifiziert.“ Spätere Elektrifizierung also nicht ausgeschlossen.

