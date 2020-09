Nach Überflutung in Wolfsburg: Penny ist immer noch zu

Ein Unglück kommt selten allein: Nachdem schon die neubaubedingte Schließung des Edeka-Marktes die Einkaufsmöglichkeiten in der Nordstadt erheblich schmälerten, gibt es am Neuen Teich nun seit elf Wochen überhaupt keinen geöffneten Supermarkt mehr.

Genauer gesagt seit dem 13. Juni. Da sorgte das Unwettertief Juliane mit Starkregen für überschwemmte Straßen, vollgelaufene Gebäude und hunderte Feuerwehreinsätze in Wolfsburg. Besonders stark betroffen: die Innenstadt, Vorsfelde, Reislingen - und die Nordstadt, wo derartige Wassermassen in den Penny-Markt am Hansaplatz eindrangen, dass der seitdem nicht mehr öffnen konnte.

Zaddach fordert Shuttleservice oder Verkaufswagen

Frank Helmut Zaddach (SPD) fordert nun eine Zwischenlösung von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft. Er schlug in der Ortsratssitzung am Mittwoch vor, dass sie entweder einen Verkaufswagen organisiert oder einen Shuttleservice zum nächstgelegenen Supermarkt, und kündigte einen entsprechenden Antrag an.

„Es ist offenbar eine unabsehbare Zeit, bis Penny wieder öffnen kann“, sagte der Sozialdemokrat. Er hat gehört, dass es sogar länger dauern könnte als bis Dezember. „So lange kann die Nordstadt nicht ohne Versorgung sein“, meint Zaddach.

Wasser soll um Penny herumgeleitet werden

Auch Angelika Jahns (CDU) wollte wissen, wie es weitergeht. Wie lange Penny noch braucht, um wieder zu öffnen, konnte Thorsten Riekhoff von den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben ihr nicht sagen. Dafür aber, dass der Regenwasserabfluss verbessert werden soll, damit sich so etwas nicht wiederholt. „Es hat Priorität“, versprach er.

Ein Ortstermin hat schon stattgefunden, nun stehen Vermessungen an. Riekhoff vermutet, dass das Wasser bei Starkregen die Schulenburgallee hinab und über den Parkplatz in den Penny-Markt läuft. In diesem Fall müsste das Wasser um den Parkplatz herum in Richtung Neuer Teich geleitet werden. Klingt kompliziert, doch laut Riekhoff wäre es vermutlich mit einem kleinen Wall und einer Absenkung des Bordsteins am Teich möglich.

Einzige Einkaufsmöglichkeit in der Drömlingstraße

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft hatte Mitte Juli berichtet, dass bei der Überflutung das gesamte Inventar des Discounters zu Schaden kam. Für die Sanierung müsse vor allem die Bausubstanz trocknen. Ausweichen sollen die Kunden aus der Nordstadt auf den Penny in der Drömlingstraße 10.