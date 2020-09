Sechs Konzerte bei 21. „Jazz & more“-Auflage in Wolfsburg

Die Reihe „Jazz & more“ ist zurück. Vom 25. September bis zum 4. Oktober bietet die WMG mit der 21. Auflage sechs kostenfreie Konzerte auf dem Hugo-Bork-Platz an. Neu ist in diesem Jahr laut Mitteilung, dass sich Gäste im Vorfeld der Veranstaltungen anmelden müssen.

Den Auftakt zur Veranstaltung bildet am Freitag, 25. September, die beliebte Saratoga Seven Jazzband (15 bis 18 Uhr). Am 26. September tritt Bluespower 15 (11 bis 14 Uhr) auf. Nach einer Pause folgt am Donnerstag, 1. Oktober, das dritte Konzert. Auf der Bühne stehen dann die Excelsior Jazzmen (15 bis 18 Uhr). Am Freitag und Samstag spielen die Red Onion Jazz Company (15 bis 18 Uhr) sowie die Frisco Five (11 bis 14 Uhr). Den Abschluss bildet am 4. Oktober im Zusammenhang mit einem Verkaufsoffenen Sonntag die Traditional Old Merry Tale Jazzband (13 bis 16 Uhr).

Anmeldung sind bis 24 Stunden vor der Veranstaltung möglich

„Im Gegensatz zu den Vorjahren wird ‚Jazz & more‘ 2020 als geschlossene Veranstaltung durchgeführt“, erklärt Frank Hitzschke, Citymanager der WMG. Der Veranstaltungsbereich wird dabei mit einem Sichtschutz eingefasst. Insgesamt stehen 220 Plätze zur Verfügung, zudem werden vier Karten verlost. Eine Anmeldung ist erforderlich und bis 24 Stunden vor jedem Auftritt möglich. Interessierte senden dazu eine E-Mail an team.veranstaltungen@wmg-wolfsburg.de. Darin müssen Vor- und Zuname, die Postadresse sowie eine Telefonnummer enthalten sein. Die Bestätigung muss am Veranstaltungstag vorgelegt werden.

