Heidrun Schäfer macht Hospiz- und Palliativarbeit in Wolfsburg

Seit dem 1. September ist Heidrun Schäfer für die Seelsorge in der Hospiz- und Palliativarbeit im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen beauftragt. Mit einem Stellenanteil von 25 Prozent wird die 52-jährige Diakonin, die auch als Seelsorgerin des Kirchenkreises im Wolfsburger Klinikum tätig ist, für zunächst zwei Jahre seelsorgerlich-religiöse Begleitung anbieten und koordinieren, wie der Kirchenkreis mitteilt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir im Hospizhaus und in der ambulanten palliativen Begleitung die seelsorgerlichen Angebote ausbauen können“, sagt Lucas Weiß, Geschäftsführer des Vereins Hospizarbeit Region Wolfsburg. Für das Wolfsburger Hospiz erfülle sich damit ein langgehegter Wunsch, denn gerade in der ambulanten Palliativversorgung müsse die seelsorgerliche Begleitung gut koordiniert werden.

„Heidrun Schäfer ist eine langjährig erfahrene Seelsorgerin, es ist gut, dass wir die Hospizarbeit und die ambulante palliative Versorgung noch besser unterstützen können. Der Hospizverein und seine Arbeit sind sehr wichtig für unsere Stadt“, sagt Christian Berndt, Superintendent des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen.

„Heidrun Schäfer wird den Brückenschlag zwischen Hospiz, Menschen in der ambulanten Betreuung und den Gemeinden vor Ort ermöglichen“, erklärt Pastor Wolfram Bach, Leiter der Evangelischen Krankenhausseelsorge des Kirchenkreises und stellvertretender Superintendent, das Konzept der Projektstelle. An voraussichtlich zwei Tagen in der Woche wird Schäfer im Hospiz sein, dort ist sie nicht nur für die Gäste und deren Angehörige, sondern auch für die Mitarbeitenden und ehrenamtlich Engagierten Ansprechpartnerin. Die Projektstelle wird für zwei Jahre vom Diakonischen Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e. V. finanziert, die Sachkosten werden von der Hospizarbeit Region Wolfsburg getragen.

„Ich freue mich, die seelsorgerliche Begleitung von Menschen hier in der Hospizarbeit koordinieren und anbieten zu dürfen“, sagt Heidrun Schäfer, die als Seelsorgerin auch im Klinikum Wolfsburg tätig ist. Seit vielen Jahren verantwortet sie die Sternenkinderbestattung und koordiniert den ökumenischen Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder gemeinsam mit der Leiterin des Sozialdienstes im Hospiz, Brigitte Werner.

