Neue Kinderklinik in Wolfsburg öffnet später

Die Inbetriebnahme der neuen Kinderklinik am Klinikum Wolfsburg verschiebt sich. Das teilt das Klinikum mit. Vorgesehen war, den Anbau am 2. Oktober 2020 zu eröffnen. Nach einem Wasserschaden im Gebäude habe dieser Termin kurzfristig abgesagt werden müssen. Bisher sei nicht abzusehen, wann die Kinderklinik in ihren neuen Räumen tatsächlich starten könne. Die Kinderklinik versorge ihre ambulanten und stationären Patientinnen und Patienten vorerst weiter in ihrem bisherigen Gebäude auf dem Klinikumsgelände.

red