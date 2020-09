Grundsatzbeschluss zum Masterplan Nordhoffachse in Wolfsburg

Wolfsburg soll sich auch in Zukunft weiterentwickeln können. Darum hat der Rat der Stadt die Verwaltung im Dezember 2017 beauftragt, sich mit den Entwicklungsmöglichkeiten der Bereiche zwischen Kanal beziehungsweise Bahn und Innenstadt zu beschäftigen. Die nun zum Grundsatzbeschluss Masterplan Nordhoffachse vorliegende strategische Planung soll die Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität in Wolfsburg für die Zukunft sichern, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Vorlage soll vom Rat der Stadt am 28. Oktober beschlossen werden

Die Vorlage ist erstmals Thema im Planungs- und Bauausschuss am 1. Oktober, geht dann in den Strategieausschuss am 6. Oktober, steht am 8. Oktober auf der Tagesordnung der Ortsräte Stadtmitte, Mitte-West sowie Kästorf-Sandkamp und soll schließlich vom Rat der Stadt am 28. Oktober beschlossen werden.

„Dort könnten bis zu 13.000 Menschen arbeiten und 7000 potenzielle Neubürger leben“

Oberbürgermeister Klaus Mohrs sieht in der Masterplanung einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Stadt: „Wir haben mit der Masterplanung nun eine Strategie vorliegen, wie der Sprung über den Kanal erfolgen und Stadt und Werk zusammenrücken könnten. Entlang des Mittellandkanals und der Bahnlinie, direkt zwischen Innenstadt und Volkswagen-Werk, könnten in Zukunft bis zu 13.000 Menschen arbeiten und 7000 potenzielle Neubürger leben. Die zentrale Lage mit kurzen Wegen ist ideal für dieses Zukunftsprojekt.“

Entlang der Innovationsroute sollen drei mischgenutzte Nachbarschaften entstehen

Der Masterplan beschreibt ausgehend vom Hauptbahnhof mit neuem zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), wie schrittweise entlang einer Innovationsroute drei mischgenutzte Nachbarschaften entstehen könnten. Das mit der Planung beauftragte Büro AS+P aus Frankfurt/Main schlägt vor, am Hauptbahnhof ein Nordkopfquartier zu entwickeln und die Flächen gegenüber dem Verwaltungshochhaus von Volkswagen für einen Campus mit eigenem Regionalhalt an der Brücke Oststraße vorzuhalten. In dem Bereich gegenüber dem Ortsteil Sandkamp könnte langfristig und in kleinen Schritten ein Quartier mit dem Schwerpunkt Wohnen entstehen.

Im Bereich Sandkamp soll ein Park angeordnet werden

Nicht alle Bereiche zwischen Bahnlinie und Heinrich-Nordhoff-Straße sollen bebaubar sein. Um das bereits vorhandene „Grüne Band am Wasser“ zu erhalten und auszubauen, soll zum Beispiel im Bereich Sandkamp ein Park angeordnet werden. Darüber hinaus sollen sogenannte „Fenster zum Werk“ von Bebauung freigehalten werden, um den Blick über den Kanal hinweg auf das stadtbildprägende Volkswagen-Werk weiterhin zu ermöglichen.

Erschlossen werden sollen die Bereiche durch einen Qualitätsbus

Die bestehenden Stadtteile Hageberg, Wohltberg und Hohenstein erhalten die Möglichkeit, langfristig baulich an die Südseite der Heinrich-Nordhoff-Straße heranzurücken. Erschlossen werden sollen die Bereiche durch einen Qualitätsbus auf einer eigenen Spur, der künftige Park&Ride-Angebote im Südosten und Südwesten der Stadt mit Werk und Hauptbahnhof verbindet.

red