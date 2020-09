Dachboden-Schatz von 1910 für Fallersleber Schützen-Ausstellung

Karl Kiene (links) übergab den unverhofften Urkunden-Fund an Axel Claes vom USK Fallersleben.

Da schlägt das Herz des Vereinshistorikers höher: Das Uniformierte Schützenkorps Fallersleben hat vom ehemaligen Schützenkönig Karl Kiene eine Urkunde von dessen Großonkel Friedrich Kiene erhalten – sie stammt aus dem Jahr 1910! „Die Urkunde ist für ihr Alter von 110 Jahren noch sehr gut erhalten und bekommt einen Ehrenplatz im USK-Heim“, freut sich Axel Claes, der sich um die Historie des mehr als 400 Jahre alten USK Fallersleben kümmert.

Mit viel Eichenlaub verziert ist die „Ehren-Urkunde für den Schützenbruder Friedrich Kiene“. Ausgestellt ist sie vom „Schützen-Corps zu Fallersleben“ im Februar 1910, unterzeichnet ist sie vom damaligen Vorstand mit Major Hermann Freese – seinerzeit Inhaber der Gaststätte „Fallersleber Hof“, heute „Hoffmannhaus“ – sowie von Leutnant H. Pfeiffer, damals Landwirt.

Aufmachung der Schützen-Urkunde ganz nach dem damaligen Zeitgeist

„Die Aufmachung der Urkunde entsprach dem damaligen Zeitgeist und beinhaltet den markigen Spruch ,Scharfes Aug’ und sichre Hand, bringen Glück am Schützenstand’“, erläutert Hobby-Historiker Claes. Der Holzrahmen ist mit Eichenlaub-Schnitzereien verziert, das alte Stück hat das stattliche Format von 62 mal 48 Zentimetern.

Bis vor wenigen Wochen schlummerte das historische Stück noch im Stammhaus der Familie Kiene in der Westerstraße. „Ich habe die Urkunde auf dem Dachboden gefunden“, erzählt Karl Kiene. Doch obwohl es sich um ein Familienstück handelt, sei für ihn sofort klar gewesen, dass das Dokument das seit USK von 1603 geht, das sich schon lange mit der Aufarbeitung seiner Historie befasst. Kiene ist selbst seit fast 50 Jahren Mitglied und war 1981 Bürgerkönig von Fallersleben.

Der Großonkel war Welfe, der Großvater dagegen Preuße

Allzu viel weiß Karl Kiene gar nicht über seinen Vorfahren. „Mein Großvater Wilhelm hat seinen Neffen hier im Haus wohnen lassen, er war ledig. Die beiden haben sich wohl immer mal in die Wolle gekriegt, aber nicht ernsthaft“, erzählt Kiene amüsiert, „denn mein Großvater war Preuße, während mein Großonkel Welfe war“. Für das Königreich Hannover habe der Onkel am 27. Juni 1866 in der Schlacht bei Langensalza gekämpft, wohl als ganz junger Mann. „Er hat sich dann von dort zu Fuß auf den Weg zurück nach Fallersleben gemacht, um rechtzeitig zum Schützenfest wieder hier zu sein.“

USK-Historiker Claes erläutert: „Es ging wohl um das zweite Schützenfest, das das Schützenkorps damals Ende August gefeiert hat.“ Der Fallersleber Schießclub habe nämlich immer schon früher gefeiert.

Erste Erwähnung in einer Mitgliederliste von 1878

Jedenfalls hat der Vereinshistoriker schon ins Archiv geschaut: Danach tauchte Friedrich Kiene erstmals in einer Mitgliederliste von 1878 auf. Allerdings müsse er schon früher ins Schützenkorps eingetreten sein, denn hinter seinem Namen wurde nur der Halbjahresbeitrag von 1,20 Mark vermerkt, nicht aber ein Eintrittsgeld von 1 Mark, das in dem Jahr erhoben wurde.

1886 wurde Friedrich Kiene zum Fähnrich gewählt, dritthöchstes Amt im Korps nach Major (Vorsitzender) und Leutnant oder Hauptmann (Rechnungsführer und Vize- Vorsitzender). 1895 gab es einen neuen Fähnrich: L. Reichwage löste Kiene ab, der zum „II. Fahnen-Unteroffizier“ – heute Fahnenbegleiter – ernannt wurde. 1910 schließlich wurde Friedrich Kiene Ehrenmitglied.

Exponat als Bereicherung für USK-Ausstellung über Schützenwesen in Fallersleben

„Wenn nach so langer Zeit noch so eine alte Urkunde auftaucht, ist das natürlich ein Highlight“, betont Axel Claes. Schützenoberst Klaus Bosenius freut sich über die Spende: „Dies Exponat ist eine wirkliche Bereicherung für unsere ständige Ausstellung über das Schützenwesen in Fallersleben!“

Lesen Sie auch:

Hauch von Schützenfest-Atmosphäre in der Fallersleber Altstadt vom 18.6.2020

Wenn bald Schützenfest in Fallersleben wär’ vom 9.6.2020

Wegen Corona: Fallersleber Altstadtfest fällt 2020 aus! vom 23.4.2020