Künstlerin Birgit Brenner erhält Wolfsburger Kunstpreis

Wolfsburg. Vom 24. Oktober bis 25. April wird die Ausstellung „Promise Me“ in der Städtischen Galerie in Wolfsburg gezeigt.

Birgit Brenner ist die diesjährige Preisträgerin des mit knapp 100.000 Euro dotierten Wolfsburger Kunstpreises „Junge Stadt sieht Junge Kunst“. Die in Berlin und Stuttgart lebende Künstlerin verhandelt gesellschaftspolitische Fragen und Probleme und thematisiert die Ängste der Einzelnen angesichts existenzieller Herausforderungen, heißt es in einer Mitteilung der Kultur-Agentur aus Stuttgart.

„Wir steuern, nein, wir sind mitten drin, Richtung multiple Katastrophe“

Ein „Alles wird gut“ würden die Installationen, Videos, Zeichnungen und Skulpturen dabei nie anbieten, vielmehr rüttelten sie wach und legten verkrustete Strukturen offen. Dabei setzt Birgit Brenner diese neuerdings vermehrt auch in filmische Arbeiten um, in denen Zeichnungen in rascher Abfolge momenthaft aufblitzen und eine zugleich suggestive wie verstörende Wirkung entfalten.

Birgit Brenner. Foto: Otto Felber

Sie beschreibt die Filme mit den Worten: „Unruhe, Nervosität, Hektik, Zittern, Rennen, in Trance um sich selbst drehend, dazu Licht, stroboskopartig dazwischengeschaltet. Stillstand trotz Mobilität. Wir steuern, nein, wir sind mitten drin, Richtung multiple Katastrophe. Wird schon. Irgendwie. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber es geht ja immer weiter. Ein ewiger Kreislauf von Ereignissen und Handlungen.“

Birgit Brenner zeigt im Schloss Wolfsburg drei neue Arbeiten

In der Ausstellung im Schloss Wolfsburg zeigt Brenner drei neue Arbeiten, die während ihres Stipendienaufenthaltes in der Villa Massimo in Rom (September 2019 bis Juni 2020) entstanden sind. Im ersten Raum präsentiert sie zwei neue Kurzfilme. Bei ihren Recherchen ist sie darauf gestoßen, dass die sogenannte Weltuntergangsuhr dieses Jahr erstmals historisch von fünf Minuten vor zwölf auf hundert Sekunden vor zwölf umgestellt wurde.

Themen: Weltuntergang, Zerstörung, Auflösung und das Davonlaufen vor Gefahr

„Damit eröffnete sich mir eine Möglichkeit, Umweltbedrohung oder Atomkriegsgefahr so umsetzen, dass es nicht plakativ wirkt. Die Uhr wird zur Metapher, in der sich der ganze Themenkomplex verdichtet, sie ist ein starkes Bild dafür, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, wenn wir das Ruder noch rumreißen wollen. Daraus habe ich die Idee zu dem Kurzfilm ,Hundred Seconds to Midnight‘ entwickelt.“ In der zweiten filmischen Arbeit – ,Shifting Baseline‘ – dominieren rasante Bewegungen und intensive Töne, die an Alarmsysteme erinnern. Die Themen sind ebenfalls Weltuntergang, Zerstörung, Auflösung und das Ignorieren und Davonlaufen vor Gefahr.

red