Wie fahrradfreundlich ist Wolfsburg? – Online-Umfrage läuft

Wolfsburger haben noch bis Ende November die Möglichkeit, ihre Stadt in puncto Fahrradfreundlichkeit zu bewerten.

Noch bis Ende November läuft die Umfrage zum großen Fahrradklima-Test 2020. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ruft gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wieder Zweiradfahrende dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Der Test soll helfen, Stärken und Schwächen in der Infrastruktur zu erkennen, schreibt die Stadt.

„Ich bin selbst passionierter Radfahrer und würde mich sehr freuen, wenn sich möglichst viele Wolfsburger an der Umfrage beteiligen, weil wir als Stadt natürlich sehr daran interessiert sind, wo es sich gut fahren lässt und wo Verbesserungsbedarf besteht“, motiviert Oberbürgermeister Klaus Mohrs zur Teilnahme. Gleichzeitig gibt das Stadtoberhaupt zu bedenken, dass sich in der aktuellen Situation nicht alle Wünsche, die bei so einer Umfrage genannt werden, auf einmal umsetzen lassen.

ADFC: Fahrradklima-Test ist größte Befragung zum Radfahrklima weltweit

Bei der Online-Umfrage werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt. Beispielsweise wird ermittelt, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob die Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren insgesamt sicher anfühlt. Die Umfrage findet bis zum 30. November über www.fahrradklima-test.adfc.de statt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert.

Der Fahrradklima-Test ist laut ADFC die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt. „Fahrradfreundlichkeit ist ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität geworden. Deshalb haben wir in Wolfsburg für den Radverkehr in den vergangenen Jahren viel getan: ortsteilverbindende Radweglückenschlüsse, die Ost-West-Radachse durch die Innenstadt und die Entwicklung eines Hauptradroutennetzes waren wichtige Meilensteine“, bekräftigt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Den vergangenen Test schloss Wolfsburg mit der Note 3,9 ab

Rund 170.000 Personen haben sich 2018 an der Umfrage beteiligt, 40 Prozent mehr als in 2016. Sie haben 683 Städte und Gemeinden bewertet (2016: 539). Wolfsburg schloss beim letzten ADFC-Fahrradklima-Test mit der Note 3,9 ab (Platz 11 von 41 der Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohner).

red