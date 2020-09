Diebe stehlen in Wolfsburg Werkzeug aus Firmenauto

In der Nacht zum Dienstag entwendeten unbekannte Täter im Stadtteil Eichelkamp aus einem Kleintransporter eines Handwerksbetriebs aus Sachsen mehrere hochwertige Maschinen und Werkzeuge. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Die Diebe zertrümmern die Heckscheibe des Kleintransporters

Den Ermittlungen nach parkte ein Firmenmitarbeiter den Opel Vivaro am Montagabend um

18.15 Uhr am Straßenrand der Breslauer Straße. Am Dienstagmorgen stellte er fest, dass Unbekannte die Heckscheibe des Fahrzeugs zertrümmert hatten, um an das Werkzeug zu gelangen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache in Wolfsburg unter (05361) 46460 in Verbindung.

red