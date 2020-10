Heilig-Geist: Stadt Wolfsburg und Geschäftsleute zeigen Interesse

Wie geht es weiter mit der Heilig-Geist-Kirche? Das vom finnischen Stararchitekten Alvar Aalto geschaffene Gebäudeensemble im Wolfsburger Stadtteil Klieversberg muss für mehrere Millionen Euro instandgesetzt und saniert werden. Der evangelischen Lukaskirchengemeinde fehlt dafür das Geld. Sie favorisiert einen (Teil)Verkauf der Anfang der 1960er-Jahre errichteten und unter Denkmalschutz stehenden Gebäude. Interessenten hierfür soll es geben. Auch die Stadt Wolfsburg hat Interesse an einer Nutzung.

Wolfsburger Geschäftsleute inspizieren die Gebäude

Nach Informationen unserer Zeitung haben in den vergangenen Wochen bereits mehrere Interessenten Kirche, Kindertagesstätte, Mitarbeiterwohnhaus und Gemeindehaus in Augenschein genommen. Pastor Johannes Thormeier hat unter anderen Wolfsburger Geschäftsleute durch die Räumlichkeiten geführt. Über welche Art der Nachnutzung dabei gesprochen wurde, ist nicht überliefert. Denkbar wären ein Jugend- und Bildungszentrum oder eine Begegnungsstätte für jung und alt.

Stadt sieht Betreuungsbedarf in Mitte-West

Die Stadt Wolfsburg habe grundsätzlich Interesse an zusätzlichen Betreuungsangeboten in Mitte-West, sagt Monia Meier vom Referat Kommunikation. Die einzige Kita, die Alvar Aalto jemals baute, steht seit 2014 leer, nachdem dort Schimmel aufgetreten war. Die Gruppen sind seitdem ausgelagert. Das Problem: Die Kita entspricht nicht mehr den heutigen pädagogischen Ansprüchen und ist zu klein. „Im Sinne einer zeitgemäßen Ganztagsbetreuung von Kita-Kindern wäre in dem Bestandsgebäude nach einer Sanierung eine Betreuung von zwei Kindergartengruppen möglich. Alle darüber hinaus gehenden Betreuungsangebote müssten über eine bauliche Erweiterung geschaffen werden“, erklärt Pressereferentin Meier. Eine Sanierung und Reaktivierung des Kindergartengebäudes unter Berücksichtigung der Denkmalpflege sei bereits geprüft und als möglich beurteilt worden.

Stadt gibt 30.000 Euro Planungszuschuss

Lukasgemeinde und Stadt Wolfsburg hatten nach der Kitaschließung zunächst über eine Nutzung als Familienzentrum nachgedacht. Laut Meier habe der evangelische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen ein bauphysikalisches Gutachten, ein bauhistorisches Gutachten sowie eine Machbarkeitsstudie für die Gebäude in Auftrag gegeben. „Diese Planungsschritte wurden unter Berücksichtigung der Eigenanteile des Kirchenkreises von der Stadt mit rund 30.000 Euro bezuschusst“, sagt die Pressereferentin.

Das Kita-Gebäude neben der Heilig-Geist-Kirche steht seit 2014 leer. Dort war Schimmel aufgetreten, und Mitarbeiter hatten über gesundheitliche Probleme geklagt. Die Gruppen sind seitdem ausgelagert. Foto: Helge Landmann / regios24

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide und Stadträtin Iris Bothe stünden in regelmäßigem Austausch mit dem Landeskirchenamt Hannover, dem Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen und den Denkmalschutzbehörden. Solange sich die Gebäude im kirchlichen Besitz befinden, seien das Amt für Bau- und Kunstpflege in Celle sowie das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege zuständig für alle denkmalpflegerischen Belange.

Alleinstellungsmerkmal für Wolfsburg

Meier: „Die Stadt Wolfsburg ist sich als Mitglied der Alvar-Aalto-Gesellschaft Deutschland und des Internationalen Netzwerks der Aalto-Städte sehr bewusst, dass dieses bauliche Erbe der Nachkriegsmoderne mit drei herausragenden Architekturen des finnischen Weltarchitekten zu den wesentlichen Alleinstellungsmerkmalen dieser jungen Stadt gehört.“ Die Stadt unterstütze den Dialog, in den neben den genannten Institutionen auch die Alvar-Aalto-Gesellschaft Deutschland und die Alvar-Aalto-Stiftung in Helsinki als Experten eingebunden sind. Außer für das Heilig-Geist-Ensemble zeichnet Alvar Aalto auch für den Bau der St.-Stephanus-Kirche in Detmerode und des Kulturhauses in der Innenstadt verantwortlich.

2015 Fusion zur Lukasgemeinde

Die drei Kirchengemeinden Kreuz, Paulus und Heilig-Geist fusionierten am 1. Januar 2015 zur evangelischen Lukaskirchengemeinde. Von den etwa 4400 Gemeindegliedern entfallen 800 auf Heilig-Geist. Die Kirchengemeinde hat durch den Abriss des Paulus-Gemeindehauses und durch Vermietungen in den vergangenen Jahren ihren Gebäudebestand bereits verringert, aber immer noch noch zu viele Gebäude für eine kleiner werdende Gemeinde. Das große Sorgenkind ist Heilig-Geist mit seinen fünf Gebäuden. Allein die jährlichen Betriebskosten liegen bei etwa 30.000 Euro. In der Kirche finden noch zweimal im Monat Gottesdienste statt.

