Gute Nachrichten für Süheyl Yesilnur: Trotz kontroverser Diskussion haben der Ortsrat Stadtmitte und der Bauausschuss der Aufstellung eines Bebauungsplans zugestimmt, der Voraussetzung für sein Gastroprojekt am Allersee ist.

Während Jens Tönskötter (PUG) das Vorhaben in der Ausschusssitzung am Donnerstag zum wiederholten Mal in Frage stellte, nachbohrte, ob die Stadtverwaltung in der Vergangenheit anderen Interessenten abgesagt habe, und Wettbewerbsverzerrung witterte, wunderte sich Ralf Krüger über diese „Schärfe“.

Ralf Krüger (SPD): „Den Blick darauf richten, was die Bevölkerung möchte.“

„Aus meiner Sicht spricht gar nichts dagegen, dass man es vorantreibt“, sagte der Sozialdemokrat. Für ihn gehöre Gastronomie am Badestrand dazu, und am Tankumsee könne man Gastronomien für unterschiedliche Zielgruppen besichtigen. „Das ist es, was wir auch am Allersee brauchen: die Attraktivität des Angebotes erhöhen“, so Krüger, der forderte: „Man sollte es versachlichen und den Blick darauf richten, was die Bevölkerung möchte.“

Vollkommen gegensätzliche Meinungen vertraten auch Marco Meiners (FDP) und Thomas Schlick. Der AfD-Ratsherr prognostizierte, das neue Angebot werde sich nicht halten. Der Liberale entgegnete, es sei ein neues Phänomen, sobald ein Investor etwas plane, zu behaupten, es würde sich nicht rechnen. Ein Investor werde sich doch gerade darüber Gedanken gemacht haben.

Im Bauausschuss steht es 8 zu 2 für das „Aalto“ am Allersee

Während Schlick zudem vor Trinkgelagen warnte und dafür plädierte, am Allersee einfach nur die Natur zu genießen, vertrat Wilfried Andacht (CDU) die Meinung, dass man als Wolfsburger doch nur froh sein könne, wenn am Allersee viele Menschen verköstigt werden können und sie sich dort wohlfühlen. Frank Richter erklärte, die Grünen seien zwiegespalten: Sie begrüßen es, dass ein Investor etwas plant, befürchten aber Umsatzeinbußen für den Kolumbianischen Pavillon.

Am Ende erteilten acht Ausschussmitglieder der Aufstellung eines Bebauungsplans ihren Segen. Schlick und Tönskötter stimmten dagegen, Richter enthielt sich. Im Ortsrat Stadtmitte gab es nur eine hauchdünne Mehrheit von fünf zu vier Stimmen für das „Aalto am See“. Dort hatte sich die CDU enthalten.

Der Begriff Kiosk erscheint einigen Politikern nicht passend

Für einige Irritation sorgt bei einigen Fraktionen, dass das Vorhaben unter dem Begriff „Kiosk“ läuft, obwohl Yesilnur selbst nicht von Zeitschriften, Eis am Stiel, Pommes oder Zigaretten spricht, sondern von nachhaltigem Essen und Getränken und auch eine große Terrasse plant.