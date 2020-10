Solche Fahrbahnschikanen schlägt die Stadt an der Grundschule und den Kitas in Neindorf vor.

Neindorf. Die Stadt macht dem Ortsrat einen Vorschlag für die Straße an der Grundschule Hasenwinkel. Und erklärt, warum sie Fahrbahnschwellen ablehnt.

Schikanen an der Schule sollen Verkehr in Neindorf ausbremsen

Die Verkehrssituation ist dem Ortsrat schon länger ein Dorn im Auge: An der Grundschule und den neuerdings zwei Kindertagesstätten in Neindorf wird zu schnell gefahren. Daher wollten die Politiker Fahrbahnschwellen auf der Schulstraße. Was die Verwaltung ablehnt. Stattdessen macht sie einen viel massiveren Vorschlag.

Durch die Grundschule Hasenwinkel und mittlerweile zwei Kitas sowie die Bushaltestelle an der Schule komme es vermehrt zu gefährlichen Situationen wegen zu schnell fahrender PKW in Höhe der Kindergärten und der Schule. Zusätzlich sei die Sicht durch parkende Autos für Kinder stark eingeschränkt, hatte der Ortsrat im Januar argumentiert. Mit Fahrbahnschwellen vor und hinter Schule und Kitas „wird die Geschwindigkeit minimiert sowie das Bewusstsein der Kraftfahrzeugführer in diesem Bereich geschärft und das Unfallrisiko minimiert“, hieß es damals zur Begründung des Antrags. Stadt sieht nach frischer Tempomessung Handlungsbedarf Die Verwaltung hält aber wenig von solchen Fahrbahnerhöhungen: „Der Einbau von Schwellen in Straßenräumen hat sich grundsätzlich nicht bewährt. Zum einen hat sich gezeigt, dass das Geschwindigkeitsniveau nicht signifikant verändert wird, zum anderen haben diese Schwellen eine extrem unangenehme Geräuschentwicklung zur Folge“, begründet die Stadt ihre Ablehnung. Dies habe schon zu Anliegern-Beschwerden geführt. Zudem stellten die Schwellen Hindernisse für Busse und Rettungswagen dar. Grundsätzlich teilt die Verwaltung die Einschätzung des Ortsrats, dass dort Handlungsbedarf besteht. Sie nennt Zahlen aus einer Tempomessung vom 18. September bis 2. Oktober, wonach 85 Prozent der Fahrzeuge 39 Kilometer pro Stunde oder langsamer fuhren, die Durchschnittsgeschwindigkeit aber bei 29,2 lag. „Es wurde somit ein erhöhtes Geschwindigkeitsniveau bei vergleichsweise geringer Verkehrsstärke (insgesamt 8632 Fahrzeuge während des gesamten Auswertungszeitraums von 14 Tagen) festgestellt.“ Rechnerisch beführen täglich 616 Fahrzeuge die Schulstraße. Ortsrat soll in Sitzung am 6. Oktober über Vorschlag entscheiden Die Stadt will dort daher nun blitzen, stellt aber klar, dass das nicht ständig möglich sei. Daher schlägt sie provisorische Einbauten als „Schikane“ vor: „Durch die Einbauten und die damit verbundene Fahrspureinengung mit Wartepflichten für den entgegenkommenden Verkehr ist eine Reduzierung der Geschwindigkeiten sicherer und kostengünstiger erreichbar.“ Darüber soll nun der Ortsrat entscheiden. Der Ortsrat Almke/Neindorf tagt am Dienstag, 6. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Almker Gaststätte „Bei Dino“. Lesen Sie auch: Ortsrat will Fahrzeuge an der Neindorfer Schule ausbremsen vom 23.1.2020 Keine schnelle Verkehrsberuhigung auf der Ortsdurchfahrt vom 13.12.2018