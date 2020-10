Literaturkreis Wolfsburg ist startklar für neue Saison

Mit einer Lesung des niederländischen Journalisten und Autors Jan Brokken startet der Literaturkreis am Mittwoch in seine neue Saison. Auf dem Plan stehen acht Lesungen – eine mehr als sonst –, die wie gewohnt in der Aula des Ratsgymnasiums stattfinden. Auch an dem Literaturkreis ist dabei die Coronakrise nicht spurlos vorbeigegangen. „Dieses Mal gestaltete sich die Planung sehr schwierig“, räumt Vorsitzende Anna Deileke ein.

Kurzarbeit in den Verlagen, ausgefallene Buchmessen, verschobene Veröffentlichungstermine: Die Pandemie zeichnete den Literaturbetrieb 2020. „Die Kommunikation mit den Verlagen gestaltete sich viel schwerer. Hinzu kam, dass das Theater seinen Spielplan viel später als sonst veröffentlicht hat: Normalerweise stimmen wir uns ab, weil unser Publikum sich überschneidet“, sagt Deileke. Abstimmung in diesem Jahr schwerer als sonst Umso erleichterter zeigt sich die Vorsitzende des Literaturkreises darüber, nun ein Programm präsentieren zu können. Jan Brokken, der die Saison eröffnet, hätte schon im März lesen sollen: Bei einem Ersatztermin stellt er am Mittwoch, 7. Oktober, sein Buch „Sibirische Sommer mit Dostojewski – Roman einer Freundschaft“ vor. Der in Amsterdam – einem ausgewiesenen Risikogebiet – lebende Autor muss sich zuvor einem Coronatest unterziehen. „Wir sind optimistisch, dass der negativ ausfällt und die Lesung stattfinden kann“, sagt Deileke. Gleich zwei Lesungen sind im November geplant. Ingo Schulze stellte seinen Roman „Die rechtschaffenen Mörder“ vor; Lutz Seiler liest eine Woche später aus „Stern 111“. „Weil die Autoren selbst viele Nachholtermine absolvieren, war die Abstimmung schwerer als sonst. Normalerweise bieten wir nur eine Lesung im Monat an: Aber ich wollte gern beide Autoren im Programm haben“, erklärt Deileke. Auf die Lesung von Lutz Seiler freut sich Deileke besonders: „Normalerweise liest er vor einem viel größerem Publikum.“ In seinem Roman, für den Seiler den Buchpreis der Leipziger Buchmesse erhielt, reflektiere er die Wendezeit. Gesellschaftspolitische Themen und Familiengeschichten Katrin Seddig stellt ihren Roman „Sicherheitszone“ vor. Foto: Veranstalter Gesellschaftspolitische Themen bespricht auch Katrin Seddig in ihrem Buch „Sicherheitszone“, das sie am 13. Januar vorstellt. Der Roman behandelt zwar eine fiktive Handlung, spielt aber vor den sehr realen Hintergründen des G20-Gipfels 2017 in Hamburg und den Krawallen, die zeitgleich in der Stadt stattfanden. „Sie beschreibt eine Familie, die in die Ereignisse verstrickt ist: Die Tochter ist links und der Sohn Polizist“, sagt Deileke, „dieser Konflikt innerhalb der Familie ist sehr spannend.“ Faszinierend seien auch die Perspektivsprünge zwischen Polizist, Passant, Verkäufer und anderen Menschen, die das Geschehen verfolgen. Christian Barons „Ein Mann seiner Klasse“ ist schon seit Wochen auf den Bestseller-Listen zu finden. Am 16. März liest er in Wolfsburg. Die Handlung spielt in den 1990er Jahren: „Er berichtet von einer Kindheit unter einem prügelnden Vater und einer depressiven Mutter, die dennoch von dem Streben nach Anerkennung durch den Vater geprägt ist“, sagt Deileke. Rainer Steinkamp kehrt auf die Bühne zurück Zum Abschluss der Saison gibt sich Rainer Steinkamp, der soeben als Intendant des Scharoun-Theaters verabschiedet wurde, noch einmal die Ehre. Am 27. April liest er die Novelle „Der kleine Herr Friedemann“ von Thomas Mann und stellt dabei sein Erzähltalent unter Beweis. „Ich bin froh, ein Programm auf die Beine gestellt zu haben“, resümiert Deileke: Bei 100 bis 150 Gästen pro Lesung sei Abstand halten kein Problem, eine Einbahnstraßenregelung ebenfalls möglich. „Wir wollten auf jeden Fall etwas planen, selbst wenn wir wieder verschieben oder absagen müssen.“ Die Verlage seien sehr kulant. „Zum Glück haben wir ein festes und treues Abo-Publikum“, freut sich Deileke. Das Programm Mittwoch, 7. Oktober: Jan Brokken, „Sibirische Sommer mit Dostojewski - Roman einer Freundschaft“. Mittwoch, 18. November: Ingo Schulze, „Die rechtsschaffenden Mörder“. Donnerstag, 26. November: Lutz Seiler, „Stern 111“. Donnerstag, 10. Dezember: Renate Feyl, „Die unerlässliche Bedingung des Glücks“. Mittwoch, 13. Januar: Simone Lappert, „Der Sprung“. Donnerstag, 25. Februar: Katrin Seddig, „Sicherheitszone“. Dienstag, 16. März: Christian Baron, „Ein Mann seiner Klasse“. Dienstag, 27. April: Rainer Steinkamp, „Der kleine Herr Friedemann“ nach Thomas Mann. Alle Lesungen beginnen um 20 Uhr in der Aula des Ratsgymnasiums. Eintritt: 8 Euro.