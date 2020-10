Wolfsburger will Einbruch vortäuschen – die Polizei ist pfiffiger

Die Polizei Wolfsburg hat Einbrechern den Kampf angesagt. Bereits seit 2016 ist die Bekämpfung dieses Deliktbereichs ein Schwerpunkthema in ihrer Arbeit. Fallende Fallzahlen sind dafür die Belohnung. Dabei überführen pfiffige Ermittler auch manchmal Täter, die sich als Opfer ausgeben. Ein kurioser Fall wurde am Dienstag vor dem Amtsgericht verhandelt.

Ein 40-Jähriger hatte kurz nach Ostern 2020 der Polizei Vorsfelde einen Einbruch in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Zwei Beamte rückten an, um Spuren zu sichern und stellten dabei allerhand Ungereimtheiten fest. So lag die Wohnung des Mannes im Hochparterre. Seine Wohnungstür war unten von der Straße aus durch die gläserne Haustür gut zu sehen. Da müsste ein Einbrecher schon sehr selbstbewusst sein, sich ausgerechnet diese Wohnung auszusuchen.

Keine Einbruchsspuren – da merkten die Ermittler auf

Nicht genug mit den Merkwürdigkeiten: Einbrecher fackeln heutzutage nicht lange und hebeln zum Beispiel mit einem Schraubenzieher und mit Muskelkraft eine Tür auf. Derartige Hebelspuren konnten die Beamten am Rahmen der Wohnungstür aber nicht feststellen – und auch nicht an der Haustür. Dafür war das Holz am Rahmen der Wohnungstür eingerissen und das Metall vom Schloss nach innen aufgebogen. Die Beamten waren sich sicher: Dieser Anzeigeerstatter wollte sie tatsächlich reinlegen.

Die Haustür hätte nicht mehr lange standgehalten

Der stritt aber alles ab und berichtete, nur ein paar Tage zuvor habe er sich aus der Wohnung ausgesperrt. Der Mann vom Schlüsseldienst hätte ihn dabei auf die Einbruchsspuren aufmerksam gemacht. Wann die entstanden seien, wisse er ja auch nicht. Die Ermittler hakten noch am gleichen Tag bei dem Mechaniker nach, der ihnen berichtete: Der Kunde habe ihm wiederum berichtet, er hätte sich ausgesperrt und dann versucht, die Tür mit Gewalt aufzudrücken. Dabei demolierte er den Schließmechanismus der Tür derart, dass sie bei einem weiteren Gegenstemmen schon nachgegeben hätte, meint der Tür-Experte.

Hinter der Tat steckte womöglich ein Hund

Wahrscheinlich lief alles tatsächlich so ab: Der Wohnungseigentümer hatte von einem Freund einen 40-Kilo-Löken von einem Hund in Pflege. Als er Gassi gehen wollte, riss das angeleinte Tier den Mann hinter sich her und die Wohnungstür fiel hinter ihm zu. Der Mann vom Schlüsseldienst bestätigte auch: „Sowas kommt alle zwei, drei Türen vor!“ Der Wohnungsbesitzer wollte dann die Wohnungstür mit Gewalt aufdrücken, es gelang ihm aber nicht, deshalb holte er den Schlüsseldienst. Womöglich um den durch ihn selbst entstandenen Schaden an der Tür nicht selbst bezahlen zu müssen, sondern der Wohnungsgesellschaft aufs Auge zu drücken, täuschte er wohl den Einbruch vor. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 15 Euro.