Der Schulausschuss tagte am Dienstagabend unter Leitung seiner Vorsitzenden Christa Westphal-Schmidt (SPD) im Schulzentrum Fallersleben. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Investitionen aufgrund aktueller und prognostizierter Entwicklungen der Schülerzahlen.

So soll die Grundschule Ehmen-Mörse an ihrem Mörser Standort durch Investitionen von 947.000 Euro weitere Container-Module als Anbau erhalten. Das Vorhaben beschied der Schulausschuss positiv.

Ausschuss stimmt für Planungskosten zur Vergrößerung der Schunterschule

Die CDU enthielt sich nach kritischer Einlassung von Christine Fischer zu den vorgelegten Schüler-Entwicklungszahlen der Stimme. Gegen Planungskosten von 472.550 Euro für eine bauliche Vergrößerung der Schunterschule Hattorf/Heiligendorf regte sich im Gremium kein Widerstand. Am Standort Heiligendorf sollen damit, neben Außenanlagen, zusätzliche Klassenräume, eine Mensa und eine Küche in den Fokus genommen werden.

Die PUG griff das Thema Schullandheim in St. Andreasberg auf und brachte durch Andreas Klaffehn einen Antrag ein. Darin heißt es: „Die Stadt ruft finanzielle Mittel zur Unterstützung des Landschulheimes Sankt Andreasberg aus dem jüngst beschlossenen Konjunkturpaket des Bundesfinanzministeriums ab. Die durch den Doppelhaushalt beschlossene Streichung der finanziellen Unterstützung/Aufgabe der Trägerschaft des Landschulheimes wird zurückgenommen.“ Dezernentin Iris Bothe stellte klar, dass nur die Pächter Mittel aus dem Konjunkturpaket hätten beantragen können. Der zweite Teil des Antrags blieb in der Diskussion. Was für die Kommune in den kommenden Jahren insgesamt 3,2 Millionen Euro an Investitionen erfordern würde. Die SPD plädierte für die Ablehnung des Antrags, die CDU, die FDP und die AfD unterstützten ihn. Mit 6:5 wurde der Vorschlag angenommen.

FDP möchte runden Tisch

Einen runden Tisch „Digitalisierung in Wolfsburgs Schulen“ möchte die FDP anstoßen. Ziele sollen sein: „Einblick in die aktuelle Situation bekommen und sich über Erfahrungen austauschen; eine Bestandsaufnahme durchführen hinsichtlich der Digitalen Systeme und Programme; die Erarbeitung eines Konzepts, welches die Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Lern- und Lehrmethoden schult, und die Erarbeitung eines Konzepts, welches die Schülerinnen und Schüler auf das Leben in einer digitaler werdenden Welt vorbereitet.“

Christa Westphal-Schmidt regte an: „Die Verwaltung sollte in der nächsten Ausschusssitzung Vorschläge unterbreiten, wie dieses Thema in der bereits bestehenden Struktur umgesetzt werden kann.“

Die FDP hatte zudem nach zusätzlichen technischen Lüftungsmöglichkeiten für Klassenräume gefragt. Da bleibt es beim Status Quo. „Stoßlüften“ heißt in diesem Zusammenhang das probate Anti-Corona-Mittel.