Wegen Corona: Wolfsburg muss Investitionen verschieben

Die Corona-Pandemie hat die städtischen Finanzen in Wolfsburg so kräftig erschüttert, dass Kämmerer Andreas Bauer angesichts der zu erwartenden Einnahmeausfälle „die Spucke wegbleibt“. Nun heißt es: Sparen oder trotzdem investieren? Bauer und Oberbürgermeister Klaus Mohrs beantworten die Frage unterschiedlich.

Das sind die Zahlen: In diesem Jahr fehlen der Stadt Wolfsburg zur Deckung ihrer Ausgaben 65 Millionen Euro, 2021 voraussichtlich 99 Millionen Euro. Im August und September musste die Kommune Kredite in Höhe von 100 Millionen Euro aufnehmen, um zahlungsfähig zu bleiben. Investitionen werden ohnehin schon auf Pump finanziert. Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich pulverisiert, statt auf 175 Millionen Euro hofft Bauer 2020 nur noch auf 39 Millionen. Auch die Einkommensteuer sprudelt nicht wie erwartet.

Neue Grundschule und Kerksiek-Ortsumgehung sollen später kommen

„Die Corona-Pandemie führte zu einem massiven Einbruch der globalen Weltwirtschaft“, sagt Klaus Mohrs. „Mit einem Blick in den Nachtragshaushalt wird auch für die Stadt Wolfsburg klar: die nächsten Haushaltsjahre werden herausfordernd.“

Den Nachtragshaushalt, der dem Problem Rechnung tragen soll, gaben der Oberbürgermeister und der Kämmerer am Mittwoch in einer Sondersitzung des Rates in die politische Beratung. Sie schlagen vor, Investitionen zu verschieben. Den in der Kreuzheide zum Beispiel oder die Kerksiek-Ortsumgehung, die nun erst 2022 oder 2023 kommen soll.

Wie stark soll Wolfsburg in Zukunft investieren?

Festhalten möchte der Oberbürgermeister bei allen finanziellen Schwierigkeiten am Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Velstove und einer neuen Mehrzweckhalle in Reislingen, die immer wieder verschoben worden waren. Auch eine Sporthalle in Wendschott soll trotz leerer Kassen gebaut werden, weil sie für den Schulsport gebraucht wird. Für Mohrs auch eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit.

Der Oberbürgermeister vertritt die Meinung, dass Wolfsburg weiter investieren muss, damit sich die Stadt weiterentwickeln kann. „Ich bin der Überzeugung, dass wir das wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Leben in unserer Stadt erhalten und ankurbeln sollten“, sagt er. Kämmerer Bauer stellte dagegen vor dem Rat die Frage, ob das bisherige Investitionsvolumen der Stadt noch haltbar ist. „Hängen Wohl und Wehe des Wolfsburger Handwerkes wirklich von den städtischen Investitionen ab?“, fragt er.

Neue Feuerwache, aber weniger Investitionen bei den Freiwilligen Feuerwehren

Eine Investition hält der auch für den Brand- und Katastrophenschutz zuständige Dezernent allerdings für nicht länger aufschiebbar: Es geht um die Feuerwache. Seit zehn Jahren, führte Bauer an, sei bekannt, dass bezüglich des Gebäudes und der Technik in der Dieselstraße dringender Handlungsbedarf bestehe. „Mittlerweile behaupte ich, dass die Situation dort überhaupt gar keinen Aufschub mehr duldet.“

Im Dezember wird die Verwaltungsspitze dem Rat einen Vorschlag zur Feuerwache machen. „Hier wird ein hoher Betrag investiert werden müssen“, kündigt Bauer an. Eine Ausgabe, die allerdings zu Lasten von Wolfsburgs Freiwilligen Feuerwehren gehen könnte: Baumaßnahmen für sie will Bauer auf den Prüfstand stellen.

Kämmerer bittet Fraktionen, trotz Wahlkampf Zurückhaltung zu üben

An die Fraktionen appellierte Bauer, mit Mut, Ehrlichkeit und Transparenz unpopuläre und schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. „Ich hoffe, Sie widerstehen trotz des beginnenden Wahlkampfes der Verlockung, zwar gut gemeinte, aber letztendlich dennoch nicht unbedingt erforderliche, zusätzliche Maßnahmen auf den Weg zu bringen.“

Haushaltsentwicklung

Defizit 2020: 65 statt 38 Millionen Euro

Defizit 2021: 99 statt 32 Millionen Euro

Überschussrücklage: Voraussichtlich aufgebraucht bis 2024. Danach drohen Landeseingriffe.

Liquiditätskredite 2020: 100 Millionen Euro

Liquiditätskredite 2021: Bis zu 150 Millionen Euro