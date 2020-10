Wolfsburger fährt unter Drogen und ohne Lizenz Auto

Ein Mann, der am Abend zuvor einen Joint geraucht hatte, ist am Tag darauf durch Wolfsburg Auto gefahren.

Wolfsburg. Die Polizei kontrolliert den 46-Jährigen in Fallersleben. Er gibt zu, am Abend zuvor einen Joint konsumiert zu haben.

Ein 46-jähriger Wolfsburger muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten. Eine Funkstreife kontrollierte ihn am Donnerstag um 13.20 Uhr in der Bahnhofstraße in der Fallersleber Marktstraße. Hierbei äußerte der Mann gleich, dass ihm seine Fahrerlaubnis vor elf Monaten entzogen wurde.

Außerdem gab er an, am Abend zuvor einen Joint mit Cannabis und Kokain konsumiert zu haben. Daraufhin wurde dem 46-Jährigen eine Blutprobe entnommen und das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

red