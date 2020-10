Bereits 100 Bewerber für die IT-Eliteschmiede „42Wolfsburg“

Die Programmierschule 42Wolfsburg gehört einem weltweiten Verbund von 40 Schulen an, die sich gemeinsam als „coolste Uni der Welt“ positionieren und eine „Tech-Elite“ ausbilden. Das sagt das Präsidiumsmitglied des Wolfsburger Trägervereins, der Leiter der Autouni Dr. Ralf Brunken. Er sowie Digitaldezernent Dennis Weilmann berichteten im Digital-Bereit über die Schule und die Herausforderungen bei der Umsetzung.

30 Bewerber haben ihren Platz sicher

Die 42Wolfsburg ist gemeinnützig, bekommt von VW zum Start aber eine kräftige Anschubfinanzierung und für die folgenden vier Jahre jeweils weitere Millionen-Unterstützung. Anfang September startete die Bewerbungsphase. Bis vergangene Woche wurden 100 Anmelder gezählt, berichtete Brunken, 30 haben den Online-Test in der Vorrunde geschafft.

„Wir benötigen pro Jahrgang mindestens 150 Schüler, damit das Lernkonzept aufgeht“, erklärte Brunken. Bis zu 600 Schüler sollen einmal an der 42Wolfsburg gleichzeitig studieren. Für sie wird in der Markthalle eine perfekte Lernumgebung geschaffen wird: Die Schule ist sieben Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet, bietet sogar Duschen und Chillout-Bereiche. Die Pariser 42-Zentrale gibt dies all ihren Franchise-Nehmer vor. „Vieles in dieser Schule ist für uns Neuland“, bekennt Brunken.

VW-Lohnsystem ist auf solche Experten noch nicht eingestellt

Dabei wird den Schülern nicht nur viel geboten, sondern auch viel von ihnen erwartet: Einzelkämpfer werden nicht gesucht, sondern Teamworker, die ihr Wissen teilen, aber auch weiterentwickeln. „Wer nicht genug Lernfortschritte macht, wird automatisch Alumni, also Ehemaliger“, so Brunken.

Im Interview mit unserer Zeitung hatte 42Wolfsburg-Geschäftsführer Max Senges betont, dass jeder Schüler nach seiner Ausbildung ein Jobangebot bekommt. Es gibt jedoch keine Abschlüsse und Zertifikate – das stellt Personalabteilungen vor Herausforderungen. „Es muss noch ein Weg gefunden werden, wie diese Talente ins Lohnsystem von VW eingruppiert werden. Deshalb denken wir darüber nach, ob wir zusätzlich den Fachinformatiker anbieten“, sagt Brunken.

VW-Personalchef Kilian: Es geht um die passenden Kompetenzen

Unsere Redaktion fragte bei VW-Personalvorstand Gunnar Kilian nach. Dieser bezeichnete die von VW geförderte 42Wolfsburg ebenso wie die Mitte 2019 von VW gegründete Software-Schmiede Fakultät 73 als „Zukunft der Ausbildung“. Entscheidend, so Kilian, seien nicht mehr ausschließlich formale Qualifikationsnachweise, sondern um die passenden Kompetenzen.

Probleme bei der Eingruppierung sehe er keine. „Im Falle der Fakultät 73 haben wir sogar einen IHK-Abschluss für Teilnehmer ohne vorherigen Berufsabschluss hinterlegt. Hinsichtlich der Eingruppierung der ersten Absolventinnen und Absolventen von 42 Wolfsburg sind wir in Gesprächen mit dem Betriebsrat. Da wird es klare Vorgaben geben“, so Kilian. Er wies darauf hin, dass der erste Jahrgang Anfang 2021 startet, aber erst in drei Jahren fertig sein wird. „Wir haben also ausreichend Zeit, unsere internen Prozesse anzupassen.“

Die Zentrale in Frankreich hält die Zügel fest im Griff

Die 42Wolfsburg bilde Experten im Bereich der Softwareentwicklung im Automobilbereich, erklärt Brunken. Damit dies gelinge, werde das Curriculum mit Zusatzangeboten ergänzt. Eigenmächtig entscheiden kann Wolfsburg dies allerdings nicht. Im zentralistisch geprägten Frankreich hält auch die 42-Zentrale alle Fäden in der Hand. Man habe in den Diskussionen mit den Franzosen bereits festgestellt, dass die „sehr hartleibig“ sein können, verriet Brunken.

Unterschiedliche Vorstellungen gebe es auch beim Thema Studienförderung. „Die Franzosen sperren sich sehr gegen Stipendien. Sie wollen nicht, dass Einzelne gefördert werden und viele andere nicht. Die Studenten sollen selbst für ihren Unterhalt sorgen.“ Brunken hält dies zwar für nachvollziehbar. Gleichwohl werde eruiert, inwieweit Schüler der 42 Bafög beantragen können. Eine weitere Herausforderung ist die Unterbringung der Schüler in Wolfsburg. Denkbar sei, dass für die Stundenten, die nicht aus der Region kommen, ein Vermietsystem für private Unterkünfte geschaffen werde.

Digitaldezernent Weilmann: „Chance für die Region Wolfsburg-Braunschweig“

Praktika sind ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung der Schüler. Gibt es genug Plätze in Wolfsburg? Auf die Frage antwortete Weilmann: Es gebe ja auch in Braunschweig Softwarefirmen. „Vor dem Hintergrund ist die 42Wolfsburg eine Chance für VW, für Wolfsburg und darüber hinaus für die gesamte Region.“

