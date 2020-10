VfB Fallersleben soll nicht Betreiber im Schwefelbad werden

Der kühle Wind wehte Sabine Pemberneck und Gabriele Zander-Wedler am Samstagvormittag ins Gesicht. Aber Gegenwind für ihre Forderung, die Trägerschaft fürs Fallersleber Schwefelbad bei der Stadt Wolfsburg zu belassen, den gab es für das Duo auf dem Wochenmarkt am Denkmalplatz kaum. Nach einer knappen Stunde hatten sich bereits 100 Leute in Listen eingetragen und gegen eine Übernahme der Einrichtung durch den VfB Fallersleben votiert (WN berichteten mehrfach).

Zu den Gegnern der Übernahme gehörte Danny Knobbe. Der Fallersleber hätte bei einem Betreiberwechsel ein schlechtes Gefühl. „Ich fürchte, dass die Preise im Schwefelbad dann erhöht würden“, sagte Knobbe. Er selber hat „Gott sei Dank noch keine Therapie-Behandlung“ dort benötigt.

„Ich möchte nicht, dass mir ein Verein feste Zeiten vorschreibt.“

Warum stellten sich Sabine Pemberneck und Gabriele Zander-Wedler mit Listen auf den Marktplatz? Beide nutzen das Schwefelbad schon seit langem, um sich an der Wassergymnastik zu beteiligen. „Das ist kein Freizeitsport, sondern es sind verordnete Therapiemaßnahmen“, stellte Sabine Pemberneck klar. „Die möchte ich aufgrund meiner Berufstätigkeit in Anspruch nehmen, wenn es bei mir zeitlich passt“, fügte Gabriele Zander-Wedler hinzu. „Ich möchte nicht, dass mir ein Verein feste Zeiten vorschreibt. Oder ich sogar Mitglied werden muss, um das Schwefelbad-Angebot in Anspruch zu nehmen. Ich möchte einen neutralen Betreiber. So wie es das Klinikum ist, bei dem das Schwefelbad zurzeit angegliedert ist.“

Sabine Pemberneck erläuterte: „Ich habe grundsätzlich nichts gegen den VfB Fallersleben. Sollte der Verein das Schwefelbad pachten und man Mitglied werden, könnte man eventuell sogar weitere Angebote des VfB nutzen. Aber das nutzt denen, die derzeit hauptsächlich das Bad besuchen, nichts. Die Senioren kommen her oder werden zu einem Teil gebracht, steigen aus und anschließend geht es zurück.“

Viele Hoffmannstädter unterschrieben die Forderung.

Die Fallersleberin Gabriele Bösche, die am Samstag vorbeikam, geht häufig in die Schwefelbadsauna. Ihre Einschätzung: „Ich fänd’s gut, wenn der VfB die Trägerschaft übernehmen würde. Dann passierte endlich mal was, und es ginge schneller voran. Als einige Lampen in der Sauna nicht funktionierten und wir das bei der Stadt gemeldet haben, hat es lange gedauert, bis das Problem behoben war.“

Viele Hoffmannstädter scheinen anderer Auffassung zu sein. Am Sonnabend war die Unterschriftenliste lang. Und bereits am Mittwoch davor hatte das „Damen-Duo“ insgesamt 120 Fallersleber aufgetan, die dem VfB-Plan kritisch gegenüberstehen.